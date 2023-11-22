«أتوس للمولدات» تستهدف 400 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2023

تستهدف شركة أتوس للمولدات الكهربائية حجم مبيعات يتخطى 400 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، وسط خطط لزيادتها بنحو %20 خلال 2024.

كشف المهندس أحمد عاطف، نائب رئيس شركة أتوس فى حوار لـ«المال»، أن حجم أعمالها فى 2021 بلغ نحو 500 مليون جنيه، بعد نمو كبير فى الطلب والتصدير للأسواق الخارجية، وانخفض بشكل طفيف نتيجة ظروف الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف «عاطف» أنه حدث هبوط طفيف فى مبيعات الشركة خلال العام الحالى، نظرًا للظروف الاقتصادية حاليًا فى الأسواق المحلية والخارجية، لكنها تسعى لزيادتها.

وأوضح أن الشركة حصلت على عدد من التوكيلات التجارية على مستوى العالم، إذ تعد الوكيل الحصرى لـ«بودوين» وهى شركة فرنسية تعمل فى مجال ماكينات الديزل منذ أكثر من 110 عامًا، كما أن أتوس موزع لشركة علام مارين البريطانية.

وقال «عاطف» أن أتوس لها العديد من الشركاء فى عدد من الأسواق، أبرزها إيطاليا ولبنان والإمارات، ودول عربية تقوم من خلالها بالتوزيع فى الخارج أو التصنيع المشترك.

وكشف أن شركته لديها فرع فى السوق الإماراتية فى دبي، كما تقوم حاليًا بتدشين فرع آخر بالسعودية، وبدأت فى تدشين فرع آخر فى السودان ولكن توقفت تلك الخطط، نظرًا للأحداث السياسية والأمنية.

وأشار إلى أن شركته تقوم بتصنيع وحدات توليد الكهرباء، ولكن يتم استيراد جزء من تلك الوحدات من السوق الأوروبية نظرًا لعدم امتلاك جزء من التكنولوجيا، وتسعى الشركة لزيادة نسبة المكون المحلى فى التصنيع بمرور الوقت بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.

وأوضح أن نسبة المكون المحلى تصل لنحو %70 فى الوقت الحالي، كما تقوم الشركة بتصنيع كل الإكسسوارات والخدمات الخاصة بماكينات توليد الطاقة الكهربائية وملحقات المولد الكهربائي، وأبرزها اللوحات الأتوماتيكية، وكبائن عزل الصوت ووحدات تخزين السولار، وتسعى للتوسع فى تصنيع المكونات داخل السوق المصرية.

وأكد «عاطف» أن الصناعة المصرية تعد ضمن الدول الأكفأ والأعلى جودة بين دول المنطقة، موضحًا أن السوق تحتاج للتمويل حاليا لتتمكن من المنافسة بقوة بالخارج، لاسيما أن المنتج المحلى لا يقل عن نظيره الأوروبي.

وأوضح أن الشركة كانت تستورد بعض المنتجات وتسلمها لكبرى الشركات الاستشارية فى مصر، وتم رفضها فنيًا من جانب تلك الشركات، وقامت أتوس بتصنيع تلك المنتجات محليا عن طريق مصانعها، والبدء فى توريد تلك المهمات وتمت الموافقة على مواصفات تلك المنتجات نظرًا لتمتعها بجودة ومواصفات عالية.

وأضاف أن أزمة تخفيف الأحمال التى شهدتها مصر مؤخرا وانقطاعات التيار نتيجة نقص الوقود لمحطات الكهرباء ساهمت فى خلق طلب كبير على شراء مولدات الديزل ومصادر الطاقة الاحتياطية لدى بعض القطاعات الصناعية أو التجارية فى الفترة الأخيرة.

وقال «عاطف» إن المولدات الكهربائية تعد سلعة استراتيجية لدى عدد من القطاعات الصناعية والسياحية والحيوية والحكومية لا غنى عنها لتأمين مصادر الطاقة الكهربائية منعًا لتأثر تلك الأنقطاعات حال وقوعها، خاصة فى المشروعات القومية للدولة، موضحًا أن بعض المشروعات لا تحصل على تراخيص من الحكومة أو الجهات الاستشارية إلا إذا كانت تحتوى على مولدات كهربائية وهو ما يبرز أهمية وحدات الديزل.

وأكد أن تلك الأزمات والانقطاعات زادت من الطلب على المولدات بنحو %40 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل أكبر للعمل على تلبية احتياجات السوقين المحلية والخارجية فى ظل وجود تعاقدات بشكل مستمر خاصة للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

وقال «عاطف» إن شركته تدرس تدشين مصنع لها فى إحدى الأسواق الخارجية لتصنيع منتجاتها بالخارج، كما أن هناك خططا توسعية أيضًا فى الأسواق الخارجية عبر إنشاء فروع أخرى للتوزيع والمبيعات فى عدد من الدول العربية والأوروبية لم يفصح عنها.

وأضاف «عاطف» أن الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك الفصائل الفلسطينية مع الكيان الصهيونى تسببت فى زيادة جزء كبير من مدخلات الإنتاج والخامات المستخدمة فى التصنيع.

وأوضح أن هناك ضررا حدث على كل المصنعين من زيادة سعر الخامات والدولار بشكل متواصل ما رفع من التكلفة النهائية للمنتجات بأكثر من %200 مقارنة بعام 2021، وكذلك فى العقود التى كانت الشركة قد تعاقدت عليها وملتزمة بالتوريد خاصة بعد الفروق فى سعر الصرف.

وأشار إلى أن التغير المستمر فى سعر العملة، وارتفاع تكلفة الخامات والمنتجات ساهما أيضًا فى حالة من الكساد فى الطلب على المولدات أو تقليل نفقات كل النشاطات الاقتصادية لمحاولة ضغط الإنفاق بشكل كبير لمواجهة زيادة التضخم والأسعار المتلاحق.

وكشف أن «أتوس» المورد الرئيسى لوحدات الديزل للمشروع الرئاسى «مبادرة حياة كريمة»، وقامت بالتوريد لكل المراكز فى المرحلة الأولى منها، كما ستشارك فى التوريد للمرحلة الثانية بالتعاون مع الجهات الحكومية المشرفة عليه.

وأضاف أن الشركة شاركت فى عدد من المشروعات القومية الأخرى وعدد من المدن الجديدة من الجيل الرابع التى تنفذها فى الوقت الحالي، كما تسعى للتواجد بشكل متواصل فى كل المشروعات التى تنفذها الحكومة كدعم من الشركة لخطة الدولة.

وأكد أن الشركة تشارك فى عدد من المعارض المحلية والعالمية، وعلى رأسها معرض مصر للطاقة للاستفادة من الخبرات لدى الجهات المختلفة، كما تسعى أيضًا لجذب مستثمرين عاملين فى مجالات مختلفة للسوق المصرية، والعمل على اقتحام عدد من الأسواق الأفريقية، فى ظل احتياجها للطاقة الكهربائية.

وأشار «عاطف» إلى أن «أتوس» تمتلك 4 مصانع تنقسم إلى 3، مجاورة لبعضها البعض فى محافظة الإسماعيلية، وقامت بزيادة مساحتها، إضافة إلى مصنع رابع بمساحة 6000 آلاف متر.

وقال إن أتوس تعمل فى مجال تجميع وتصنيع وحدات توليد الطاقة الكهربائية «ماكينات الديزل» فى السوق المصرية منذ 35 عامًا، وهى شركة مصرية بالكامل.