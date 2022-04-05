«أتوس» تنتهى من ميكنة «غزل المحلة» و«حليج الأقطان» خلال النصف الأول

تخطط شركة أتوس الفرنسية لحلول التكنولوجيا للانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع تطوير وميكنة شركتى «غزل المحلة» و”حليج الأقطان” التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام خلال النصف الأول من العام الجارى.

قال أحمد الحرانى، مدير الشركة فى مصر، ورئيس عملياتها بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، إن «أتوس» كانت تعتزم رقمنة شركة «غزل المحلة» كمرحلة أولى، ثم «حليج الأقطان»، لكنها قررت إطلاق المشروعين بالتوازى فى يونيو المقبل، بهدف حوكمة القطاع بداية من عملية توريد الأقطان للشركات وحتى خروج المنتج النهائى وبيعه بالأسواق.

وأوضح الحرانى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن عملية التطوير تضمنت شقين، أولهما يتعلق بتحديث ماكينات المصانع ذاتها ورفع كفاءة العمال، تحت إشراف وبدعم من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والآخر يتمثل فى تطوير حلول تكنولوجية لإدارة المنظومة وتدريب الكفاءات البشرية على عمليات التشغيل.

وأكد أن «أتوس» تتولى تنفيذ حلول إدارة الأصول المالية وغير المالية إلكترونيا للمصانع، بداية من توريد المواد الخام، مرورا بعملية الإنتاج والتسعير، وصولا إلى البيع، مشيرا إلى أن المشروع سيمثل قصة نجاح كبيرة داخل قطاع الأعمال العام – على حد وصفه.

وأضاف: يوجد فى مصر 11 مصنعا للحليج والأقطان، من بينها «غزل المحلة» و«كفر الزيات» و«دمياط»، إلا أن الأول يستحوذ على معظم خطوط إنتاج الصناعة، لافتا إلى أن شركته قطعت شوطا كبيرا فى أعمال تطوير شركة حليج الأقطان بالتعاون مع الفريق التقنى من وزارة قطاع الأعمال.

وكان الحرانى قد أعلن فى تصريحات سابقة لـ«المال» عن استعانة الشركة بمجموعة استشاريين من فرنسا وباكستان، لتنفيذ أعمال التطوير الإلكترونى لـ«غزل المحلة”.

يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام انتهت فى أغسطس 2021 من عملية دمج شركات قطاع الغزل والنسيج وتجارة الأقطان، إذ أكدت دراسات مشروع تطوير الكيانات التابعة لـ«القابضة للغزل والنسيج» -والتى أعدها الاستشارى العالمى (وارنر)- ضرورة دمج الشركات القائمة حاليا، وعددها 22، لتصبح 8 فقط، ودمج 9 شركات لحليج وتجارة الأقطان لتصبح كيانا موحدا.