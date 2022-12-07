أتوس تفتتح مركزا جديدا للخدمات العالمية في مصر

أعلنت شركة أتوس اليوم عن افتتاح مركز جديد للخدمات العالمية (GDC) في القاهرة، وذلك في حفل رسمي حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

من خلال مركز الخدمات العالمي الجديد، تعزز شركة “أتوس Atos” تواجدها في الشرق الأوسط وأفريقيا وتؤكد على التزامها تجاه العملاء على المستوى الإقليمي والعالمي، وسيعمل المركز الجديد على تعزيز قدرة الشركة على تقديم الخدمات لعملائها في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تمكين الشركة من استكشاف آفاق الأعمال في نطاق أوسع بالمنطقة.

وتتمتع مصر بوفرة المهارات المتخصصة حيث يتخرج نحو 100,000 في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة كل عام، بالإضافة إلى تنوع القوة العاملة والمتوازنة بين الجنسين وتتميز مصر أيضا بالتنوع والتعدد اللغوي حيث يُجيد أكثر من 80% من الشباب المصري لغات مثل العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.

واحتلت مصر المرتبة الرابعة بين أكبر 50 اقتصادا على مستوى العالم، في مؤشر “عودة الحياة الطبيعية الجديد”، الذي أطلقته مجلة “الإيكونوميست” خلال جائحة كورونا، مما عزز من مكانتها كواحدة من أفضل مواقع تقديم خدمات التعهيد في العالم.وللاستفادة من القوى العاملة المتنوعة والماهرة في مصر والدعم الحكومي القوي المتمثل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف أتوس إلى توفير أحدث الخدمات الرقمية الأفضل في فئتها لعملائها في جميع أنحاء العالم حيث تقدم مجموعة كاملة من الخدمات بما في ذلك “مكان العمل الرقمي”، وتطوير التطبيقات، والاختبار الآلي، وإدارة المشروعات والتحليلات وقواعد البيانات، ودعم الخوادم والبنية التحتية لعملائها بأسعار تنافسية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع الاتفاقية مع شركة “أتوس” الفرنسية يأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات مع 29 شركة عالمية تستهدف توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل للشباب المصرى لخدمة مختلف الأسواق العالمية بقيمة تصديرية تصل إلى مليار دولار سنويا وهو الأمر الذي يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية فى مصر، وثقة الشركات العالمية في قدرات الشباب المصرى الواعد، كما أنها تأتي كنتاج للجهود المبذولة لتعزيز قدرات مصر التنافسية في مجال صناعة التعهيد وتقديم الخدمات العابرة للحدودة، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق ريادة عالمية في هذه الصناعة العالية القيمة من أبرزها ما تحظى به من موقع جغرافي متميز يربط بين الشرق والغرب ويتوسط قارات افريقيا وأوروبا وآسيا، وامتلاكها لبنية تحتية رقمية قوية، بالإضافة إلى إطار تشريعي داعم و مواكب لنمو هذه الصناعة عالميا، وتوافر قاعدة عريضة من الكفاءات الشابة التى تتميز بإتقانها للعديد من اللغات حول العالم والمؤهلة باحترافية لخدمة عملاء الشركات العالمية في أكثر من 100 دولة وبنحو 20 لغة مختلفة، انطلاقًا من مصر.

وقال المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”: “إننا سعداء بتوقيع الاتفاقية مع شركة “أتوس”، بما يساهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2026-2022 والتي تم إطلاقها فبراير الماضي بهدف مضاعفة الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل كثيفة في مجال تصدير الخدمات بالتوازي مع بناء قدرات مصر في مجال الخدمات عالية القيمة”.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على سد فجوة المهارات في ظل التحديات العالمية الراهنة بل والاستفادة منها، وذلك بعد دراسة وافية للسوق وقياس الطلب العالمي المتنامي على المهارات، وتقديم حزمة من الحوافز أكثر فاعلية وقدرة على جذب المستثمرين، لتصبح مصر منافسا قويًا في مجالات خدمات مراكز الاتصال الدولية ومراكز خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المشتركة، ومراكز البحوث والتطوير، والبرامج المدمجة والتصميم الإلكتروني”.

ويشجع تنوع خدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد الأعمال المقدمة من مصر، جنبا إلى جنب مع المزايا التنافسية وعلى رأسها وفرة المهارات والدعم الحكومي وتكلفة ممارسة الأعمال ومرونتها، الشركات العالمية على إطلاق وتوسيع عملياتها في مراكز تصدير الخدمات، الأمر الذي يعزز من مكانة مصر العالمية كمقصد رائد وموثوق لخدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد الأعمال التجارية.

وقال سفين هیسترمان، رئيس مراكز الخدمات العالمية في “أتوس”: “نحن فخورون ومتحمسون لافتتاح مركز عالمي جديد في مصر كإضافة لشبكتنا من المراكز الحائزة على جوائز في جميع أنحاء العالم، وتمثل القوى العاملة الموهوبة والمتنوعة في مصر إضافة متميزة لآلاف العاملين في مختلف مراكزنا حول العالم لخدمة عملائنا”.

وأشار أحمد الحراني، المدير العام لشركة “أتوس مصر”: “نعمل على جعل مصر واحدة من مقاصد تقديم الخدمات الرئيسية لمجموعة “أتوس” وعملائها في جميع أنحاء العالم، ونستهدف استقطاب الشباب ذوي المهارات التقنية العالية جنبًا إلى جنب مع المزيج المناسب من القدرات اللغوية لتلبية احتياجات عملائنا. سنواصل الاستثمار في توظيف وتطوير مجموعات المهارات المناسبة وتعزيز مجموعة المواهب الحالية لدينا من خلال برامج التدريب والتطوير المستمرة “.وبالإضافة إلى 350 من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات يعملون حاليا في مقر الشركة في مصر، تستهدف “أتوس مصر” توظيف 1,000 موظف آخر خلال الإثني عشر شهرا القادمة مع التركيز على المواهب المحلية ستواصل أتوس استثمارها في التوجيه والتدريب وتطوير مجموعة المهارات، وتوظيف الموارد المحلية.