أتوس الفرنسية تستهدف مليار جنيه أعمالًا في مصر

تستهدف شركة أتوس الفرنسية لحلول تكنولوجيا المعلومات، تحقيق حجم أعمال في مصر قبل نهاية العام الحالي يصل إلى مليار جنيه .

وقال أحمد الحراني، مدير الشركة في مصر، إن أتوس بدأت عملها محليا خلال شهر يناير الماضي، وسجلت حجم تعاقدات خلال 6 أشهر بلغ 300 مليون جنيه، وتخطط لزيادتها إلى مليار جنيه ديسمبر المقبل .

جاء ذلك علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة الثلاثاء للإعلان عن خططها المستقبلية في السوق المصرية .

وأوضح الحراني أن عدد موظفي الشركة في مصر يقدر حاليا 105 موظفين وتسعي للوصول إلى من 200 إلي 250 موظفًا خلال العام الجاري، وزيادة العدد إلي 500 في 2021.

وكشف عن دراسة الشركة لإنشاء مركز لها في مصر خلال 2022 يضم من 800 إلي 1000 موظف، لافتا إلي أن أتوس هي شركة فرنسية تعمل في 73دولة حول العالم، تأسست منذ أكثر من 90عامًا ويعمل لديها 120 ألف موظف.

وأضاف أن الشركة الأم تسجل إيرادات بقيمة 15 مليار دولار سنويًا، مبينًا أن أتوس تعاقدت علي تنفيذ أكثر من مشروع محلي منها العمل كاستشاري لمركز البيانات المزمع إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركة أورنج مصر للاتصالات حتي عام 2022.