أتورى يحدد موعد المفاوضات على تدريب الزمالك

مجلس القلعة البيضاء يخصص مليون دولار شامل مرتبات المساعدينعلى المصرى: قرر البرازيلي باولو أوتوري، المدير الفني السابق لساو باولو، والمرشح لتولي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بداية من الموسم المقبل، خلفا للبرتغالي المقال أوجوستو إيناسيو، تحديد يوم الثلاثاء المقبل، موع

مجلس القلعة البيضاء يخصص مليون دولار شامل مرتبات المساعدين

على المصرى:

قرر البرازيلي باولو أوتوري، المدير الفني السابق لساو باولو، والمرشح لتولي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بداية من الموسم المقبل، خلفا للبرتغالي المقال أوجوستو إيناسيو، تحديد يوم الثلاثاء المقبل، موعدا لحضوره إلى القاهرة للتفاوض مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور، حول توليه مهمة تدريب الفريق .

ويفاوض مجلس الزمالك، عدد من المدربين خلال الفترة الماضية، قبل أن يستقر على الثنائى أتوري، والبلجيكي فرانكي فيركواتيرين، ووجهت الإدارة الدعوة للمدرب البرازيلي للحضور إلي مصر لإستكمال المفاوضات والإتفاق علي بعض بنود العقد .

وينهي المدير الفني السابق لساو باولو، بعض الأمور الخاصة به مساء يوم الأحد المقبل، علي أن يتوجه بعدها للقاهرة في رحلة ستستغرق نحو ثلاثين ساعة، وحدد مسئولي القلعة البيضاء، العرض الذي سيقدم للمدير الفني البرازيلي، والذي لن يزيد عن مليون دولار شامل مرتبات المساعدين.

وطلب أتورى الذى فاز بكأس العالم للأندية وبطولة كوبا ليبرتادوريس مع ساوباولو، من الزمالك مليون و100 ألف دولار سنويا، بالإضافة لجلب ابنه كمساعد له، بعدما أنحصرت الترشيحات لتدريب الزمالك حتي الآن بينه وبين البلجيكى فيركاوترين.