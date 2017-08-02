أتلتيكو مدريد يتوج بلقب كأس أودي على حساب ليفربول

علي المصريتوج ألتيكو مدريد الإسباني، بلقب كأس "أودي" الودية، بعدما تغلب علي ليفربول الإنجليزي 5_4 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، في ختام اللطولة التي يستضيفها ملعب "أليانز أرينا"، بمدينة ميونيخ الألمانية سنويا، فيما حصل ليفربول علي المركز الثاني.سجل هدف اللقاء الأ

علي المصري

توج ألتيكو مدريد الإسباني، بلقب كأس “أودي” الودية، بعدما تغلب علي ليفربول الإنجليزي 5_4 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، في ختام اللطولة التي يستضيفها ملعب “أليانز أرينا”، بمدينة ميونيخ الألمانية سنويا، فيما حصل ليفربول علي المركز الثاني.

سجل هدف اللقاء الأول، كايدي باري لاعب أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل روبرتو فيرمينو، في الدقيقة 83، من ركلة جزاء مشكوك في صحتها، أحتسبها الحكم الألماني فيليكس بريش، ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح، التي أبتسمت لأتلتيكو مدريد، ويفوز بنتيجة 5_4.

وكان المدير الفني لليفربول الألماني يورجن كلوب، قد قرر إراحة الدولي المصري محمد صلاح، وكل من فيليب كوتينيو وديان لوفرين و ألبيرتو مورينو، من مواجهة الليلة، خوفا من إصابتهم بالإجهاد، خاصة بعدما شاركوا في جزء كبير من مباراة أمس أمام بايرن ميونيخ.

وحصد نابولي الإيطالي، المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعد تغلبه علي بايرن ميونيخ الألماني “مستضيف البطولة”، بهدفين نظيفين،أحرزهما كاليدو كوليبالي في الدقيقة 14، ايمانويلي جياكيريني في الدقيقة 55.

واكتفي الفريق البافاري بقبادة مديرة الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالفوز بالمركز الرابع في البطولة، وأقلق جماهيره قبل السوبر الألماني، الذي سيقام أمام غريمه التقليدي، بوروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل، علي ملعب “سيجنال أيدونا بارك”.