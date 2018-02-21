أتش سي تحصل على ترخيص لفرعها الجديد بالشرقية

منى عبدالباري كشفت شركة أتش سي لتداول الأوراق المالية عن حصولها على ترخيص فرعها الجديد بمحافظة الشرقية من الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال حسن شكري، العضو المنتدب بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية إن افتتاح فرع الزقازيق يأتي في إطار الخطة التوسعية للشركة بمحافظات مصر، لا سيما الدلتا وذلك تواف

منى عبدالباري

كشفت شركة أتش سي لتداول الأوراق المالية عن حصولها على ترخيص فرعها الجديد بمحافظة الشرقية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال حسن شكري، العضو المنتدب بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية إن افتتاح فرع الزقازيق يأتي في إطار الخطة التوسعية للشركة بمحافظات مصر، لا سيما الدلتا وذلك توافقا مع اتجاهات سوق المال في الفترة الراهنة، التي تعكس استحواذ الأفراد على القطاع الأكبر من التداول.

وأشار شكري إلى أن أتش سي تستهدف زيادة حصتها السوقية من العملاء الأفراد عبر جذب شريحة جديدة مع يعزز اتجاهها التوسعي بعدد أكبر من الأفرع خلال عام 2018 في عدة مناطق منها المنصورة و طنطا والإسكندرية والغردقة.

ولفت إلى أن الحافز لمزيد من التوسعات هو زيادة حصة الشركة السوقية في ديسمبر 2017 إلى 1.01% مقارنة بحصة سوقية 0.6% في ديسمبر 2016.

وخلال شهر يناير الماضي جاءت اتش سي في المرتبة الـ 12 بين شركات السمسمرة، بحجم تداولات 1.18 مليار جنيه، وحصة سوقية 2.3% .

يشار إلى أن “إتش سي” لتداول الأوراق المالية أعلنت شهر يناير الماضي عن تحالفها مع شركة “كابريرا” لأسواق المال، وهي شركة متخصصة في تداول الأوراق المالية في الأسواق الناشئة، بهدف تقديم البحوث المالية، إلى جانب خدمات التداول والتنفيذ للمستثمرين من المؤسسات في الولايات المتحدة.