«أتريك»: 250 مليون جنيه قيمة أقساط الأراضى خلال العام المالى الحالى

قال المهندس أشرف نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة أتريك العقارية، إن إجمالى الأقساط الواجب على الشركة سدادها خلال العام المالى 2022/2021، يقدر بنحو 250 مليون جنيه، مضيفًا أنها ملتزمة بسدادها فى التوقيت المتفق عليه.

وأكد «نجيب» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة لا تعتمد على المبيعات سوى بنسبة %25 فقط، والباقى على التمويل الذاتى بشكل كبير، وبالتالى لديها المقدرة على أن تفى بالتزاماتها دون مشكلات، كما حدث فى ظل أزمة كورونا، رغم قلة المبيعات.

وأوضح أن “أتريك” لا تعتمد فى سداد أقساطها السنوية لأى جهة -سواء فى التعامل مع شركة العاصمة الإدارية أو هيئة التنمية السياحية- على عمليات البيع، وبناءً عليه لم تؤثر كورونا بشكل كبير عليها، وبالتالى التزمت بدفع الأقساط خلال الجائحة.

وأشار “نجيب” إلى أن الشركة لديها توجه الفترة المقبلة نحو تصدير العقار خارج مصر، وتعمل هذه الفترة على ذلك، على الوصول لعدد أكبر من العملاء، سواء داخل مصر أو خارجها.

ولفت إلى أن “أتريك” تركز مشروعاتها فى منطقة شرق القاهرة، تحقيقًا لرغبات عملائها، ونظرًا لإقبال عملاء الشركة الفترة الحالية على المدن الساحلية، حرصت الشركة على أن يكون لديها مشروع فى الساحل الشمالى خلال 2022، وعن التوجه نحو غرب القاهرة، موضحًا أن لديها خطة مستقبلية للتواجد هناك أيضًا.

وتنفذ “أتريك” حاليًا مشروعين متكاملين، الأول مشروع “بورد ووك” بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 45 فدانًا بمنطقة R7 بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه، ويضم 1500 وحدة، وتجاوزت نسبة الإنشاءات %53 وتم بيع نحو %75 وسيتم فتح المرحلة الأخيرة قبل نهاية العام الحالى.

وأضاف «نجيب» أن المشروع التجارى الملحق بمشروع «بورد ووك» يعتبر منفصلًا عنه على مساحة بنائية تصل 30 ألف متر، وسيتم طرحه خلال الربع الاول من 2022.

كما أوضح أن الوحدات السكنية نسبتها %75 من مشروع العاصمة الإدارية، وتبلغ مبيعاتها حوالى 2 مليار جنيه على مساحة 30 ألف متر، على أن يتم طرح الوحدات الإدارية والتجارية العام المقبل بنموذج جديد، وهى عبارة عن 6 مبانٍ كل منها أرضى ودورين.

وأشار إلى أن المبيعات المتوقعة للوحدات الإدارية والتجارية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، وهى حاليا فى مرحلة التخطيط.

ولفت «نجيب» إلى أن سعر المتر للوحدة داخل العاصمة الإدارية فى البداية كان بمتوسط 12 ألف جنيه للمتر، وبعد اشتراطات شركة العاصمة الخاصة بتشطيب الوحدات، أصبح سعر المتر للوحدة 16 ألف جنيه.

وعن اختراق منطقة الساحل الشمالى، فتوقع “نجيب” تنفيذ الخطوة مع بداية الربع الثالث 2022 تزامنًا مع انطلاق موسم الصيف. محمد خطاب، رئيس القطاع التجارى لشركة أتريك للتطوير العقارى

فيما قال محمد خطاب، رئيس القطاع التجارى لشركة أتريك للتطوير العقارى، إنه تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع بوهو السخنة، والتى تحمل اسم «ريفيرى»، وهى عبارة عن فيلات استاند ألون، وتاون هاوس على البحر مباشرة، وسيتم تسليم المرحلة الأولى بنهاية عام 2022.

وأشار «خطاب» إلى أن المشروع راعى فى تصميمه توفير كل ما يحتاج إليه العميل من خدمات ترفيهية، ورئيسية وبوتيك أوتيل داخل المنتجع لتوفير حياة الرفاهية.

وتطرق إلى أن المساحات تتنوع فى منتجع «بوهو»، إذ تبدأ مساحتها من 63 مترًا حتى 310 أمتار مربعة، وأن المرحلة الحالية التى تم طرحها خاصة بالفيلات على الشاطئ مباشرة، بعروض وخصومات بمناسبة بدء طرح المرحلة الثانية.

وأضاف «خطاب» أن «بوهو» هو ثالث مشروعات الشركة، ويقع على مساحة 20 فدانًا، باستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، بإجمالى 300 وحدة متنوعة المساحات، وتجاوزت نسبة التنفيذ 62 %.

ولفت إلى أن مشروع بوهو يحتوى على فندق باستثمارات 250 مليون جنيه، بسعة 100 غرفة على الشاطئ مباشرة، وتم الاتفاق مبدئيًا مع إحدى الشركات الإنجليزية الكبرى لإدارة وتشغيل الفندق وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

مفاوضات مع «المجتمعات العمرانية» لاقتناص 200 فدان بمنطقة رأس الحكمة

وأكد «خطاب» أن الشركة تستهدف إطلاق مشروعين جديدين خلال العام المقبل 2022، الأول فى الساحل الشمالى، إذ نتفاوض مع المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 200 فدان بمنطقة رأس الحكمة.

إنشاء مشروع بالقاهرة الجديدة باستثمارات 7 مليارات جنيه

أما المشروع الثانى فسيكون بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 70 فدانًا، وسيتم توقيع عقود الأرض قريبًا، وبعدها التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لوضع تصميم مختلف ومتميز عن المشروعات القائمة، وستكون استثماراته فى حدود 6-7 مليارات جنيه.

وأضاف أن إجمالى استثمارات الشركة الحالية تقترب من 7 مليارات جنيه، مع استهداف الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة تطوير مفهوم المجتمع، عبر تنفيذ مشروعات جديدة تحقق التكامل داخل المجتمع السكنى بأعلى مستوى من الجودة وطرح أخرى ذات قوة استثمارية عالية.

وأشار «خطاب» إلى أن الاستثمارات التى تسعى إلى ضخها خلال عام 2021 تقدر بنحو 600 مليون جنيه لأعمال الإنشاءات حتى نهاية العام الحالى، وتستهدف مبيعات خلال الثلاثة أشهر المقبلة بنحو 500 مليون جنيه، ونحو 2.5 مليار مبيعات خلال العام المقبل 2022.