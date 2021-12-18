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«أب» ينهي حياة نجله بسكين المطبخ بالغربية: «أراد بيع منزلنا»

نشبت بينهما خلافات.
أماني عوض 12:41 م, السبت, 18 ديسمبر 21 12:41 م, السبت, 18 ديسمبر 21

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أنهى أب حياة نجله وارتكب جريمة قتل بطعنه بسكين المطبخ بعد نشوب خلافات بينهما بسبب رغبة القتيل في بيع مسكنهما في محافظة الغربية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم واعترف بجريمته.

تعود الواقعة، إلى تلقي مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغًا من مستشفى بالمنطقة عن استقبالها شخص -له معلومات جنائية- متوفي إثر إصابته جروح طعنية بالصدر.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفي ووالده لخلافات أسرية، بسبب رغبة المتوفي في بيع المنزل محل إقامتهما واعتراض والده، وعلى إثرها اعتدى عليه الأب بسلاح أبيض (سكين) فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بسابقة تعدى المجني عليه عليه بالضرب أكثر من مرة.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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