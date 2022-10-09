«أب» ينهي حياة ابنته بالقليوبية.. والمتهم: «اشتركت مع شقيقها وخالها في إلقاء الجثمان بترعة»

أنهى أب حياة ابنته وألقى جثمانها في مجرى مائي بمحافظة القليوبية ، بعدما استعان بشقيقها وخالها في التخلص من الجثة، عقب حدوث مشادة كلامية بينهما اعتدى عليها بعصا خشبية مما أدى لوفاتها، وتمكنت أجهزة البحث الجنائي من ضبط الجناة، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة ملقاه في إحدى المجاري المائية بدائرة القسم.

وتشكل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجني عليها.

وباستدعاء والدها ومناقشته قال إنه حدثت مشادة كلامية بينه وكريمته، على إثرها اعتدى عليها بالضرب بعصا خشبية فأحدث إصابتها بجرح قطعي بالرأس، مما أدى لوفاتها فاستعان بشقيقها وخالها، ونقل الجثة باستخدام مركبة “توك توك” وألقاها بمكان العثور.

وأضاف والد المتوفاه بتخلصه من العصا الخشبية المُستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما أرشدا على مركبة “توك توك” المستخدمة في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.