«أب» يقيد نجله بسلسلة حديدية أعلى سطح عقار بالجيزة: «أخشى إحداثه مكروه بنفسه»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على «أب»، متهم بتقييد نجله بسلسلة حديدية أعلى السطوح في عقار بمنطقة بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك عقب رصد المتابعة الأمنية ما تداول من مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لطفل يعاني من إعاقة مكبل بجنزير حديد ومقيد بسرير داخل غرفة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ربة منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور- عن تضررها من طليقها، عامل –مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور- لتكبيله نجلهما -يبلغ من العمر 13 عامًا، يعاني من ضمور بالمخ- من يده بجنزير حديد وتقييده بسرير داخل غرفة أعلى سطح العقار محل سكنه.

وبالانتقال والفحص تبين وجود غرفة أعلى سطح العقار بها سرير وخالية من قاطنيها، وتقابل مع المشكو في حقه والطفل المذكور بشقته.

وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة، وأنه منفصل عن طليقته منذ 10 سنوات، وتزوج من سيدة أخرى مقيمة معه بذات الشقة، وبصحبتهما الطفل المذكور.

وأشار إلى أنه نظرًا لزيارة زوجته أهليتها بمحافظة أخرى وذهابه للعمل، وخشيته ترك نجله للمنزل أو إحداثه مكروه بنفسه، اضطر لفعل ذلك وعقب عودته من العمل ينزله للشقة سكنه، واتخذت الإجراءات القانونية.