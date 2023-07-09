«أب» يخطف شابًا نصب على ابنته أثناء تواجدها خارج البلاد

ارتكب «أب» جريمة خطف أحد الشباب في محافظة الفيوم، انتقامًا منه بعدما نصب على ابنته أثناء تواجدها في إحدى الدول الأجنبية لاستكمال تعليمها، وأوهمها بقدرته على مساعدتها على التحويل من الجامعة، وتقاضى منها أموال نظير ذلك، ورفض إعادتها مرة أخرى.

خطة خطف

وفي تفاصيل الواقعة، انتظر الأب عودة هذا الشاب إلى البلاد مرة أخرى، ثم دبر مع 3 آخرين جريمة خطف له، ومساومة والده على دفع المبلغ المالي الذي تقاضاه من ابنته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، والتحقيق في الواقعة، وتحويلهم إلى النيابة العامة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة أبشواي بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية- بغياب نجله -يبلغ من العمر 22 عامًا- عن مسكنهما، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من شخص مجهول أخبره خلاله خطف نجله بسبب النصب على طالبة جامعية في إحدى الجامعات خارج البلاد، والاستيلاء منها على مبلغ مالي بزعم تحويلها لجامعة أخرى دون الوفاء بذلك.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، 4 أشخاص -مقيمين بنطاق محافظتي الجيزة، الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبط 3 منهم وبحوزة كل منهم سلاح أبيض “مطواه”، وتحرير المختطف.

دافع الجريمة

وبمواجهة المتهمين اعترف أحدهم بأنه نظرًا لسابقة اتفاق المجني عليه مع كريمته على تحويلها لإحدى الجامعات، مقابل مبلغ مالي وتحويل جزء من المبلغ المالي للمجني عليه أثناء تواجده خارج البلاد.

وأضاف أنه عقب عودة المجني عليه للبلاد ومماطلته بإعادة المبلغ المالي فاستعان بباقي المتهمين واستدراجه لإحدى المناطق بمحافظة الجيزة ، بزعم تسليمه باقي المبلغ المالي المتفق عليه ولدى وصوله اختطف داخل سيارة ميكروباص، ملك وقيادة أحد المتهمين واحتجازه داخل منزل مهجور ملك والد أحدهم.

وبسؤال المجني عليه أيد ما سبق، مضيفًا أنه أنفق المبلغ المالي أثناء تواجده خارج البلاد، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.