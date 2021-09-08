أب يتهم جدة طفلته بتعذيبها وحرقها.. والمتهمة: «سقطت في إناء مياه ساخنة»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر شخص من تعرض نجلته للتعذيب الجسدي من قبل جدتها لوالدتها والتي تتولى حضانتها عقب إنفصاله عن زوجته.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، من شخص عن تعرض كريمته -تبلغ من العمر 3 سنوات- للاعتداء من قبل جدتها لوالدتها والتي تحتضنها عقب انفصاله عن والدتها، وزواجها بآخر، وما أسفر عنه إصابة الطفلة بحروق متفرقة بالجسم.

وباستدعاء المشكو في حقها “جدة الطفلة”، ربة منزل -مقيمة بذات الناحية- ومواجهتها أنكرت ما نسب إليها.

وقررت أنه أثناء لهو الطفلة بالمنزل تعثرت قدمها، وسقطت بإناء به مياه ساخنة مما أدى إلى حدوث إصابتها.

وأضافت أنها أسعفتها لدى إحدى الصيدليات بمحيط سكنها، وأعقب ذلك تسليمها الطفلة لوالدها لرؤيتها ولم يقم بإعادتها.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.