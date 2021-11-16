أب أنهي حياة نجله لتعاطيه المخدرات.. تفاصيل جريمتي قتل في القليوبية والبحيرة

شهدت محافظتي القليوبية والبحيرة جريمتي قتل إحداهما بسبب تعاطي الضحية للمخدرات وأقدم والده على إنهاء حياته وبمساعدة شقيقه ألقى الجثمان في الزراعات، أما الجريمة الثانية ارتكبها طالب وشخص آخر بقتل سيدة داخل مسكنها بهدف سرقتها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين في القضيتين.

قتل أب لنجله.. وتورط شقيقه

ترجع تفاصيل في القضية الأولى المتهم فيها الأب، إلى تلقي مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من الأهالي عن العثور على جثة شخص وبها عدة إصابات متفرقة، وما قرره شقيق المتوفي بإدمانه للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، أن وراء الواقعة والد وشقيق المجني عليه، لإدمان القتيل المواد المخدرة، وتعديه الدائم بالضرب والسب على والديه.

التحريات: القتيل اعتدى على والديه بالضرب

وأضافت التحريات أن المجني عليه تعدى بالضرب على والدته لمطالبته لها بمبالغ مالية لشراء مواد مخدرة، ومنعه والده وتعدى عليه بسلاح أبيض “سكين”، فأحدث إصابته المشار إليها، ورطم رأسه بالأرض فأودى بحياته.

وعقب ذلك استعان بنجله المتهم الثاني، لنقل الجثة باستخدام مركبة “توك توك” الخاص بوالد المجني عليه، وإلقائه بمكان العثور عليه.

وبعد تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشد والده عن الأداة ومركبة التوك توك المستخدمتين في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

قتل سيدة بمسكنها لسرقتها

وفي القضية الثانية، تلقى مركز شرطة شبرا خيت بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من ربة منزل عن العثور على جُثة زوجة شقيقها، أعلى سطح مسكنهما.

وأسفرت جهود فرق البحث المُشكلة برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، أن وراء ارتكاب الواقعة، كلٍ من عامل وطالب “زوج شقيقة زوج المجني عليها.

وأضافت التحريات أنهما اتفقا على ارتكاب الواقعة بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية، وفي سبيل ذلك اختبأ الأول أعلى سطح المنزل بينما راقب الثاني المكان، ولدى صعودها تعدى عليها بسكين، أعداه مسبقًا محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها، والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.