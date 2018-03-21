أبيكس تناقش وثائق المديرين التنفيذيين والبنوك الشاملة والقرصنة

مروة عبد النبى:تعقد شركة "apex" لوساطة إعادة التأمين واستشارات التأمين ورشة عمل عن القرصنة الإلكترونية وفروع التأمين تحت عنوان "cyber risks& Financial lines"، بالتعاون مع الاتحاد الأردنى لشركات التأمين خلال يومى 26 و27 مارس الحالى.وقال خالد السيد، العضو المنتدب لشركة "apex" – إيجيبت،



مروة عبد النبى:

تعقد شركة “apex” لوساطة إعادة التأمين واستشارات التأمين ورشة عمل عن القرصنة الإلكترونية وفروع التأمين تحت عنوان “cyber risks& Financial lines”، بالتعاون مع الاتحاد الأردنى لشركات التأمين خلال يومى 26 و27 مارس الحالى.

وقال خالد السيد، العضو المنتدب لشركة “apex” – إيجيبت، إن ورشة العمل ستنعقد على مدار يومين للتوعية بعدد من الموضوعات المهمة وإكساب الحضور خبرة فى التعامل معها كوثيقة المديرين التنفيذين والبنوك الشاملة والقرصنة الإلكترونية بحضور متحدثين من كبريات شركات إعادة التامين العالمية وأبرزها “أليانز” و”AIG” و”CFC” واللويدز إضافة الى شركات معلوماتية متخصصة فى هذا المجال بالتعاون مع فريق أبكس.

وأضاف أن الورشة ستناقش فى اليوم الأول يناقش Directors and officers liability )D&O المقصود بها وثيقة مسؤولية الرؤساء والمديرين التنفيذيين ودورها فى حماية أعضاء مجلس الإدارة وشركاتهم والمديرين التنفيذيين المعرضين لخطر الضرر القانوني، خطر تضرر السمعة وخطر الخسارة المالية وبحاجة إلى آلية دفاعية لحماية وظيفتهم ضد دعاوى أو مطالبات المستثمرين والمساهمين والمنظمين والمنافسين أو الموظفين والموردين.

ولفت السيد إلى أن هذه الوثيقة مصممة لحماية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفذيين من أى دعاوى والمطالبات التى تنشأ ضدهم أثناء تأدية مهامهم الوظيفية وتشمل وثيقة المسؤولية الإدارية مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وكل من له سلطة إشرافية حاليا أو مستقبلا أو في الماضى أو كيان إدارى خارجى.

وأشار الى ان الجزء الثانى من اليوم الاول يناقش وثيقة “banker blanket bond دور وثيقة التامين البنكية الشاملة فى حماية منشآت البنك واصوله وفروعه وتحميه من خيانة الامانة والفقد والاستلام لأية عملات مزورة او قبول شيكات او اوى اوراق مالية مزيفة.

واوضح العضو المنتدب لـ”apex” ان ورشة العمل ستناقش فى اليوم الثانى مخاطر القرصنة الاليكترونية والحلول التكنولوجية للتعامل مع هذا الخطر وايضاح مدى ضرر التهديدات الاليكترونية والانترنت وتطورها السريع بسبب التطور الرقمى المتنامى لها وتزايد انتهاكات خصوصية البيانات والاصول الملموسة وغير الملموسة بما فى ذلك تعطل الاعمال وكيفية التعامل معها تأمينيا.