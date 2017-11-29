أبيكس: الاتفاقيات غير النسبية لإعادة التأمين تحتاج لتسعير سليم للأخطار

الشاذلى جمعة كشف خالد سيد الرئيس التنفيذى لشركة "أبيكس لوساطة التأمين و لوساطة الإعادة" عن الاتفاقيات غير النسبية تحتاج اكتتابا جيدا ولتسعير سليم للأخطارجاء كلة له خلال الورشة التى نظمتها شركته بالتعاون مع شركة "الإفريقية لإعادة التأمين"وأرجع تلك المطالبة المتعلقة بالاتفاقيات غير النسبية

الشاذلى جمعة

كشف خالد سيد الرئيس التنفيذى لشركة “أبيكس لوساطة التأمين و لوساطة الإعادة” عن الاتفاقيات غير النسبية تحتاج اكتتابا جيدا ولتسعير سليم للأخطار

جاء كلة له خلال الورشة التى نظمتها شركته بالتعاون مع شركة “الإفريقية لإعادة التأمين”

وأرجع تلك المطالبة المتعلقة بالاتفاقيات غير النسبية إلى أن شركة التأمين تحتفظ بجزء كبير منها و حتى لا تتعرض لتعويضات ضخمة و هى مناسبة لفرع تأمينات السيارات لأن الشركة تستطيع حساب التعويض و أقصى تعويض لكل سيارة تستطيع تحمله الشركة

وأضاف سيد أن الاتفاقيات غير النسبية تتميز باحتفاظ الشركة بحجم أكبر من الأخطار مقابل إعادة نسبة قليلة منها مع تقديم تقرير سنوى واحد للمعيدين عن النتائج الفنية .

وتابع “أما الاتفاقيات النسبية فتستخدم فى فروع تأمينات الحريق و الهندسى لأن الشركة لا تستطيع تحديد حجم التعويضات كما أن هناك حالات خسارة كلية بها قد تؤدى لتعويض ضخم.

وأوضح أن اتفاقيات إعادة التأمين النسبية تسمح لشركة التأمين بالاحتفاظ بنسبة منخفضة من الأخطار و إعادة جزء كبير منها كما أن إدارتها أصعب من الاتفاقيات غير النسبية لأن الشركات تقدم للمعيدين تقارير ربع سنوية بالنتائج الفنية، و به قيود صعبة وإمكانية تدخل المعيد فى الاكتتاب و فرض قيود معينة.