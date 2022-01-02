اتصالات وتكنولوجيا

«أبيتيتو»: منح حق الـ«Franchise» لإقامة متاجر سحابية للمرة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا

بالتزامن مع احتفالها بإنشاء متجرها العاشر خلال 100 يوم, ونهدف لإطلاق 50 متجرا جديدا في 2022
عمر ياسر 3:51 م, الأحد, 2 يناير 22 3:51 م, الأحد, 2 يناير 22

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في خطوة جديدة تعزز مكانتها في مجال الـ” Q commerce ” ، أعلنت شركة ” أبيتيتو ” المتخصصة في التجارة الإلكترونية عن منح أول حق امتياز ” franchise ” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خاص بإنشاء متاجر سحابية، وهي الخطوة التي ستسهم في تسريع وتيرة توسع أعمال الشركة داخل وخارج السوق المصرية، وتأتي تزامنا مع احتفال الشركة بافتتاح متجرها السحابي العاشر خلال 100 يوم فقط.

ويتضمن اتفاق حق الامتياز الذي وقعه كل من محمد دسوقي نائب الرئيس للتوسعات والشئون المؤسسية بشركة “أبيتيتو ” وعبد الرحمن الرفا نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتجارة والتوزيعات الغذائية عقد شراكة بين الجانبين لإقامة متاجر سحابية جديدة، وهو ما سيخلق فرص عمل جديدة في المحافظات التي ستشهد إقامة هذه المتاجر، وسيزيد من قدرة الشركة على خدمة شرائح أوسع من العملاء وتقديم أفضل الأسعار لهم.

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من جانبه، أكد شهاب مختار، الرئيس المؤسس لشركة أبيتيتو أن الشركة تهدف لإطلاق 50 متجرًا سحابيًا خلال 2022 عبر منح حق الامتياز وعقد شراكات مع رواد الأعمال من أجل التوسع بشكل سريع في السوق المصرية والانطلاق إلى أسواق أخرى.

مشيرا إلى أن اعتماد نموذج الـ” Franchise ” سيعود بالفائدة على الأقتصاد الوطني وسيخلق العديد من فرص العمل للشباب .

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وعلى صعيد متصل، أشار محمد دسوقي نائب الرئيس للتوسعات والشئون المؤسسية إلى أن الإتفاق سيتبعه عدد من الاتفاقات المماثلة خلال الفترة المقبلة في عدد من المناطق داخل وخارج القاهرة الكبرى، إضافة إلى التعاون المشترك مع كبرى البنوك المصرية وشركات الاتصالات لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني والتقسيط ونقاط المكافآت المقدمة للعملاء.

وتعد “أبيتيتو” منصة إلكترونية تربط بين المصانع والمستهلك النهائى فى مجال المنتجات سريعة الدوران سواء منتجات غذائية كالألبان والبقوليات والمعلبات أو منتجات غير غذائية كالعناية الشخصية أو المنظفات و المنتجات التى يحتاج إليها كل منزل ويبلغ عدد المنتجات التي توفرها المنصة نحو 5000 منتج.

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وتعمل المنصة عن طريق المتاجر السحابية والتى تمثل محلات أو مخازن فى المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وتقوم بتخزين المنتجات وتوصيلها للعميل خلال 60 دقيقة فى المناطق التي تغطيها خدمات المنصة حاليا في نطاق القاهرة الكبرى مع استهداف تقليص زمن التوصيل إلى 30 دقيقة مع نهاية الربع الأول من 2022.

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بقلم عمر ياسر

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