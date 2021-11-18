«أبى قير للصناعات الهندسية»: 50 إلى 60 مليون جنيه حجم التعاقدات السنوية على خطوط الخبز

رئيس الشركة أكد أن هامش الربح لا يتخطى 15% لضمان المنافسة

كشف المهندس محمود أنور فوزى، رئيس شركة أبى قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربى)، أن حجم التعاقدات السنوية على خطوط الخبز تتراوح بين 50 و60 مليون جنيه محليًا.

محمو فوزى: تصدير 15 خطا إلى اليمن والسودان والعراق وكندا خلال 5 سنوات

وأوضح رئيس شركة أبى قير للصناعات الهندسية فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن الشركة تصدر خطوط الخبز إلى دول اليمن والسودان والعراق وكندا، وبلغت نحو (33) خطًا على مدار 15 عامًا منها (15) خطا آخر 5 أعوام.

وقال فوزى، إن هامش الربح للمنتجات سواء فى التصدير أو المحلى يتراوح بين 10 و15 % لضمان المنافسة القوية وتسويق المنتج بشكل جيد يضمن نفاده، موضحًا أن الشركة حريصة على التكامل مع منافسيها بدول الشام بهدف نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن عملاء شركة أبى قير للصناعات الهندسية فيما يخص خطوط إنتاج الخبز ممثلين فى وزارتى التموين والداخلية والقوات المسلحة والشركات التابعة للهيئة العامة للبترول مثل “بتروجيت وخالدة” وكثير من القطاع الخاص فى الوجهين القبلى والبحرى.

وأكد أن الشركة تربطها علاقات جيدة ومتواصلة على مدار السنين مع جميع عملائها لما تقدمه من مميزات فى خدمات ما بعد البيع، مشيرًا إلى أن المصنع مستعد دائمًا للدفع بفنييه لتنفيذ عمليات التركيب والصيانة لمنتجاته بكل محافظات مصر، وهو حريص على تغطية جميع مطالب الدولة من إنتاج الخبز.

يذكر أن شركة أبى قير للصناعات الهندسية هى إحدى شركات الهيئة القومية للإنتـــــــاج الحربى، تم إنشاء المصنع فى عام 1952، وكان أول وحدات قطاع الإنتاج الحربى.

تم افتتاح المصنع فى 1954/7/26 وذلك لبدء إنتاج الذخيرة، صدر قرار مجلس المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية 233 لسنة 1963 بالترخيص لمصنع 10 الحربى بالاستمرار فى العمل كشركة مساهمة باسم شركة أبى قير للصناعات الحربية والمدنية (مصنع 10 سابقا) اعتبارا من 1964/7/1.

وصدر قرار وزير الإنتاج الحربى رقم 3 المؤرخ فى 1975/5/4 بتعديل اسم الشركة من شركة أبى قير للصناعات الحربية والمدنية إلى شركة أبى قير للصناعات الهندسية.

والشركة رائدة فى الصناعات الهندسية وحاصلة على شهادة ISO 9001 وشهادة ISO 14001 وشهادة OHSAS 18001 ومن بين منتجاتها: عــلـــب الأيـروســـول الفـــارغــــة، وعلب الأغذية والبويات الفارغة، وخــــطـــوط الخــبــــيــــز الآلية والنصف آلية وتضم “عجانة – قطاعة – فرادة – فرن تسوية خبيز بلدى / شامى، فرن تسوية الخبز الإفرنجى”، وخرطوش الصيد الرماية.