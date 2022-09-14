أبى قير للصناعات الهندسية تنظم يوماً رياضياً للعاملين بالشركة (صور)

أقامت شركة أبى قير للصناعات الهندسية ( مصنع 10 الحربى ) إحدى الشركات التابعة للوزارة يوماً رياضياً للعاملين بالشركة، فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لكافة الشركات والوحدات التابعة بالعمل الدائم على رفع الروح المعنوية للعاملين وتجديد نشاطهم لتحسين ظروف العمل .

وحرص المهندس محمود أنور فوزى رئيس مجلس إدارة شركة أبى قير للصناعات الهندسية على الترحيب بأسر العاملين وذويهم ، كما قام رئيس مجلس الإدارة وعدد من القيادات بالشركة بمشاركة العاملين في عدد من النشاطات التى تمت خلال اليوم.

وبدأ اليوم بطابور عرض من فريق الكشافة بالشركة اعقبه تنظيم مباريات ومسابقات رياضية ، تلى ذلك قيام رئيس مجلس إدارة الشركة ( مصنع 10 الحربى ) بتوجيه كلمة للعاملين حثهم خلالها على ضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل دائم لما لها من أثر جيد على صحة الإنسان وتحسين سلوكه وفى نهاية اليوم تم تقديم عدد من الجوائز للفرق الفائزة.