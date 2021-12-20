اقتصاد وأسواق

«أبى قير للصناعات الهندسية» تستثمر 140 مليون جنيه لتطوير خطوط إنتاج عبوات الأغذية المعدنية

على مدار عامين
أحمد اللاهوني 9:10 ص, الأثنين, 20 ديسمبر 21 9:10 ص, الأثنين, 20 ديسمبر 21

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أعلن المهندس محمود أنور فوزى، رئيس شركة أبى قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربى)، عن خطتها لضخ استثمارات تصل إلى 140 مليون جنيه بهدف تطوير والتوسع فى إنتاج عبوات الأغذية المعدنية.

وقال فوزى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن خطة التطوير سيتم تنفيذها على مدار عامين تبدأ من العام المالى الحالى، بهدف تغطية الطلب المتزايد من الشركات العاملة فى السوق المحلية على عبوات الأغذية المعدنية.

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وأوضح رئيس شركة أبى قير للصناعات الهندسية، أن المصنع ينتج عبوات الأغذية المعدنية للعديد من الشركات العاملة فى السوق المحلية بينها «أمريكانا» و«فرج الله»، ويتجه لتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة أحدث التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال.

وأشار فوزى إلى أن المصنع اتخذ قرار التطوير والتوسع بعد طلبات عديدة من الشركات الراغبة فى التعاقد معه بدلا من استيراد العبوات من الخارج. 

وتعد «أبى قير للصناعات الهندسية» إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وتم إنشاء المصنع فى عام 1952، وكان أول وحدات قطاع الإنتاج الحربى. 

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وتم افتتاح المصنع فى 26 يوليو 1954، وذلك لبدء إنتاج الذخيرة، وصدر قرار مجلس المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية عام 1963 بالترخيص لمصنع 10 الحربى بالاستمرار فى العمل كشركة مساهمة باسم شركة أبى قير للصناعات الحربية والمدنية (مصنع 10 سابقا) اعتباراً من 1964/7/1 .

وصدر قرار من وزير الإنتاج الحربى فى 1975 بتعديل اسم الشركة من «أبى قير للصناعات الحربية والمدنية» إلى «أبى قير للصناعات الهندسية». والشركة حاصلة على شهادة ISO 9001 وشهادة ISO 14001 وشهادة OHSAS 18001 ومن بين منتجاتها: علب الأيروسول الفارغة، وعلب الأغذية والبويات الفارغة، وخطوط الخبز الآلية ونصف الآلية، وتضم «عجانة – قطاعة – فرادة – فرن تسوية خبز بلدى/شامى، فرن تسوية الخبز الأفرنجى»، وخرطوش الصيد والرماية.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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