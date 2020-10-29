ثقافة وفنون

أبو يفاجئ جمهوره بـ«هتيجي» على هامش فعاليات «الجونة السينمائي»

كعادته يقدم دائما أغنية جديدة في كل عام
أحمد حمدي 1:25 ص, الجمعة, 30 أكتوبر 20 1:25 ص, الجمعة, 30 أكتوبر 20

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فاجأ الفنان أبو جمهوره بغنائه أغنيته الجديدة “هاتيجي” لأول مرة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي الرابع.

وقدمته الفنانة بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة، قائلة إن أبو من أعمدة المهرجان، وأن كل حبة رمل  في الجونة بتحبه.

 وأضافت أنه كعادته يقدم دائما أغنية جديدة في كل عام، حيث قدم من قبل 3 دقات وشربات وحبيبى يا ليل.

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أغنية “هتيجى” من إنتاج “جاما ميوزيك” للمنتج محمد جاب،ر وهى من كلمات أبو ومنة القيعى وألحان أبو وتوزيع موسيقي توما، وسيتم عرضها بطريقية الفيديو كليب الأيام القادمة للجمهور.

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بقلم أحمد حمدي

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