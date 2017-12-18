أبو هيف: طرح التوفيق في البورصة يهدف لتنويع قاعدة المستثمرين

المال - خاصقال خالد أبو هيف، رئيس مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات المالية، المالكة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن الهدف من طرح الأخيرة بالبورصة هو زيادة عمليات الحوكمة وتوسيع قاعدة المستثمرين.وأشار أبو هيف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للترويج للطرح، إلى أن دخول الشرك



المال – خاص

قال خالد أبو هيف، رئيس مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات المالية، المالكة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن الهدف من طرح الأخيرة بالبورصة هو زيادة عمليات الحوكمة وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأشار أبو هيف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للترويج للطرح، إلى أن دخول الشركة إلى البورصة يعزز من عمليات المراقبة الداخلية ويحمي المستثمرين بشكل أكبر، خاصة مع تبعية نشاط الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

يشار إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب الاكتتاب في أسهم البورصة غدا الثلاثاء لطرح نحو ٢٤ % من أسهم الشركة.