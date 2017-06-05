أبو هيف: الحوكمة والترويج أهم ملامح برنامجي الانتخابي

قال خالد أبو هيف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الملتقي العربي للإستثمار، وأحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، في دورتها الجديدة، عن مقعد الشركات المُقيدة، إن برنامجه الانتخابي يهدف إلى الترويج للبورصة خارجيا بما يعمل علي جذب الاستثمارات صناديق الإستثمار والمؤسسات الكبرى.

وأكد “أبو هيف”، لـ”المال”، أن برنامجه الإنتخابي يرتكز على 3 محاور رئيسية تتمثل في ترويج وتطوير المنتجات والخدمات التي تقدمها البورصة، كذلك رفع كفاءة حوكمة الشركات العاملة، بالإضافة إلى فتح قنوات إتصال مباشرة مع الشركات الجديدة التي ترغب في الطرح سواء الحكومية أو الخاصة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الملتقي العربي للإستثمار إلى أنه سيعمل على مخاطبة المؤسسات وصناديق الإستثمار الأجنبية التي كانت تعمل في البورصة المصرية، وخرجت من السوق سواء لأسباب تتعلق بسعر الصرف أو أزمة الضريبة أو غيرها من الأسباب، ومحاولة إعادتها من جديد.

وشدد على ضرورة فتح قنوات للإتصال مع كافة الشركات المقيدة لرفع كفاءة الحوكمة لهذه الشركات، وذلك عبر تقديم دورات توعية لتدريب المسؤولين وتعريفهم بمدى أهمية الحوكمة.

وكشفت إدارة البورصة، اليوم الإثنين، عن الأسماء، المقبول ترشحها لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، في دورته الجديدة، حيث بلغ عددهم 10 مرشحين، في حين تم إستبعاد 9 اخرين، بعد فرزها من قبل اللجنة المشكلة للإنتخابات.

يشار إلى أن عدد المتقدمين للترشح لمجلس الإدارة قد بلغ، 19 مرشحاً مع غلق باب التقدم للإنتخابات، الخميس الماضي، وتستعد البورصة لإجراء انتخابات مجلس الإدارة يوم 22 يونيو الحالي، الذى يوافق الأيام الأخيرة لشهر رمضان، وذلك بعد إعلان وزارة الاستثمار عن الإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين المتعاملين بالسوق.