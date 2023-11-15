«أبو مضاى» و«الإخلاص» تقتنصان مزاد قطن محافظة دمياط بـ14000 جنيه للقنطار

اقتنصت شركتا “أبو مضاوي” و “الإخلاص” مزاد محصول القطن في محافظة دمياط لصنف جيزة 92 عالى الجودة حيث تم ترسية 4,887 قنطار عليها بسعر 14000 جنيه للقنطار.

وكشفت مصادر لـ”المال”، أن شركة “أبو مضاوي” فازت بـ 3,236 قنطار و”الإخلاص” 1,651 قنطار خلال آخر جلسة عقدت في المحافظة خلال الساعات الماضية.

وكشفت مصادر لـ”المال”، أن سعر فتح المزاد كان 5500 جنيه للقنطار الواحد، في حين تواصل الحكومة الأعداد لمزيد من المزادات خلال الفترة المقبلة.

وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن بالإشراف على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح، فإن إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى بلغت 255 ألف فدان بإنتاج كلى متوقع أن يصل إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف.

يشار إلى أن المساحة المزروعة من محصول القطن للعام الماضى 2022 سجلت 336 ألف فدان قطن معظمها فى محافظات وجه بحرى، حيث حققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار قطن وهو ما وضع مصر فى المرتبة الثانية عالميا فى الأقطان الطويلة خلف الولايات المتحدة الأمريكية.