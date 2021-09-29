اقتصاد وأسواق

«أبو مضاوي» تقتنص 3 مزادات للقطن بالفيوم وبنى سويف والدقهلية

تم تنظيمها أمس
دعاء حسني 9:36 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 9:36 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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اقتنصت شركة أبو مضاوى لتجارة وتصدير الأقطان 3 مزادات تم تنظيمها أمس فى محافظات بنى سويف، والفيوم، والدقهلية.

وقالت مصادر لـ«المال» إن أسعار القطن عاودت الاشتعال مرة أخرى خلال مزادات أمس، بعد أن قفز بالوجه القبلى إلى 4005 جنيهات للقنطار، مقابل 3800 جنيه فى آخر مزاد، بزيادة 205 جنيهات، وهى أسعار فاقت توقعات الجميع حسب قول المصادر.

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مصادر: القنطار يقفز إلى 4705 جنيهات فى «بحرى».. و4005 جنيهات فى «قبلى»

وأوضحت أن سعر أقطان وجه بحرى بلغ 4705 جنيهات، مقابل 4590 جنيهًا للقنطار بآخر مزاد مطلع الأسبوع الحالى، بزيادة 115 جنيهًا.

يذكر أن حجم إنتاج مصر من القطن بلغ قرابة 1.6 مليون قنطار خلال عام 2021، يتوزع بواقع 100 ألف بمحافظات وجه قبلى، و1.5 مليون بمحافظات وجه بحرى.

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وعممت الحكومة لأول مرة تسويق محصول القطن لعام 2021، من خلال المزاد العلنى، بعدما طبق لأول مرة عام 2019 بشكل جزئى فى محافظات الفيوم وبنى سويف، وتم التوسع ليشمل 4 محافظات بينها اثنتان وجه بحرى هما الشرقية والبحيرة، واثنتان وجه قبلى هما الفيوم وبنى سويف، قبل أن يتم تعميمه على كل المحافظات المنتجة للقطن فى مصر هذا العام.

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بقلم دعاء حسني

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