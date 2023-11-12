«أبو مضاوي» تتصدر الفائزين بمزادات القطن حتى الآن بحصة 38.2%

تصدرت «أبو مضاوى» قائمة تضمنت 13 شركات عاملة فى تجارة القطن نجحت حتى الآن فى التناوب على الفوز بحصيلة المزادات خلال الفترة من منتصف أكتوبر وحتى آخر جلسة الأسبوع الماضى، شملت 4 مزادات فى الصعيد و3 بالوجه البحرى مع ترسية 139.4 ألف قنطار.

ووفقا لمسح أجرته «المال» على المزادات الموسم الحالى 2024-2023 تربعت شركة «أبو مضاوى» على رأس الرابحين إذ حصلت على 53.3 ألف قنطار فى الجلسات الـ7 السالفة الذكر بحصة سوقية %38.2 إذ اقتنصت 43.4 ألف قنطار من صنف جيزة 95 و 6.3 ألف فى جيزة 94.

وحلت شركة «مصر لحليج القطن» فى المرتبة الثانية إذ حصلت على 49.7 ألف قنطار بنسبة %35.6 بواقع 40.2 ألف قنطار لصنف جيزة 95 و 9.5 ألف لجيزة 94.

وتمركزت «النيل « فى المركز الثالث بنحو 9.8 ألف قنطار تعادل %7 حصة سوقية بينها 8.6 ألف قنطار جيزة 95 ثم شركة «الإخلاص « رابعة بـ8.4 ألف قنطار تعادل %6 تقريبا من إجمالى الكميات المباعة.

واحتلت شركة «الكان»» المركز الخامس بنحو 3.9 ألف قنطار بنسبة %2.8 وتلتها «المجد « سادسا بكمية 2.7 ألف قنطار بحصة سوقية %2.

وحلت «دلتا مصر» فى المرتبة السابعة إذ حصلت على 2.75 ألف قنطار بنسبة %1.98 كحصة سوقية.

وجاءت شركة «الفيوم» فى المرتبة الثامنة بنحو 2.7 ألف قنطار بحصة %1.97 ثم «الرباعية» فى المركز التاسع بـ 2.4 ألف قنطار بحصة سوقية %1.7.

وجاءت «الفريد» فى المرتبة العاشرة بـ 1.8 ألف قنطار بحصة سوقية %1.3 وتلتها «بلال» فى المركز الحادى عشر بكمية 1.1 ألف قنطار بحصة سوقية %0.08.

وظهرت شركة «أم القرى» فى المرتبة الثانية عشرة بكمية 208 قناطير تعادل حصة سوقية %0.013 وأخيرا «صيادكو» فى المركز الـ 13 بنحو 176 قنطارا بحصة سوقية %0.01.

ترتيب الشركات الفائزة بمزادات القطن منذ بداية الموسم

اسم الشركة الكمية بالقنطار وفقًا لأصناف القطن – جيزة اجمالي الكمية/قنطار الحصة السوقية% 86 92 94 95 96 ابومضاوي 924 2,598 6,335 43,456 53,313 38.24 مصر 9,526 40,211 49,737 35.67 النيل 687 8,617 581 9,885 7.09 الاخلاص 1641 3,458 2,287 1088 8,474 6.08 الكان 1,041 1,129 1,790 3,960 2.84 المجد 2,785 2,785 2.00 دلتا مصر 866 1,890 2,756 1.98 الفيوم 2,750 2,750 1.97 الرباعية 2,420 2,420 1.74 الفريد 1,817 1,817 1.30 بلال 695 442 1,137 0.82 ام القرى 208 208 0.15 صيادكو 176 176 0.13 المجد – 0.00 14 1,705.00 5,372.00 32,693.00 98,346.00 1,765.00 139,418.00 %100

اعلى وأقل سعر سجل حتى الآن للأصناف المتداولة

الصنف جيزة اقل سعر أعلي سعر المواصفات / تيلة 95 10000 12400 متوسط الطول 96 14500 15000 فائق الطول 92 15000 18450 فائق الطول 86 _ 16050 طويل 94 12400 14500 طويل

إعداد ـ المال