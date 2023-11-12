«أبو مضاوي» تتصدر الفائزين بمزادات القطن حتى الآن بحصة 38.2%

حلت «دلتا مصر» فى المرتبة السابعة إذ حصلت على 2.75 ألف قنطار بنسبة %1.98 كحصة سوقية

«أبو مضاوي» تتصدر الفائزين بمزادات القطن حتى الآن بحصة 38.2%
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

9:05 ص, الأحد, 12 نوفمبر 23

تصدرت «أبو مضاوى» قائمة تضمنت 13 شركات عاملة فى تجارة القطن نجحت حتى الآن فى التناوب على الفوز بحصيلة المزادات خلال الفترة من منتصف أكتوبر وحتى آخر جلسة الأسبوع الماضى، شملت 4 مزادات فى الصعيد و3 بالوجه البحرى مع ترسية 139.4 ألف قنطار.

ووفقا لمسح أجرته «المال» على المزادات الموسم الحالى 2024-2023 تربعت شركة «أبو مضاوى» على رأس الرابحين إذ حصلت على 53.3 ألف قنطار فى الجلسات الـ7 السالفة الذكر بحصة سوقية %38.2 إذ اقتنصت 43.4 ألف قنطار من صنف جيزة 95 و 6.3 ألف فى جيزة 94. 

وحلت شركة «مصر لحليج القطن» فى المرتبة الثانية إذ حصلت على 49.7 ألف قنطار بنسبة %35.6 بواقع 40.2 ألف قنطار لصنف جيزة 95 و 9.5 ألف لجيزة 94.

وتمركزت «النيل « فى المركز الثالث بنحو 9.8 ألف قنطار تعادل %7 حصة سوقية بينها 8.6 ألف قنطار جيزة 95  ثم شركة «الإخلاص « رابعة بـ8.4 ألف قنطار تعادل %6 تقريبا من إجمالى الكميات المباعة.

واحتلت شركة «الكان»» المركز الخامس بنحو 3.9 ألف قنطار بنسبة %2.8 وتلتها «المجد « سادسا بكمية 2.7 ألف قنطار بحصة سوقية %2.

وحلت «دلتا مصر» فى المرتبة السابعة إذ حصلت على 2.75 ألف قنطار بنسبة %1.98 كحصة سوقية.

وجاءت شركة «الفيوم» فى المرتبة الثامنة بنحو 2.7 ألف قنطار بحصة %1.97 ثم «الرباعية» فى المركز التاسع بـ 2.4 ألف قنطار بحصة سوقية %1.7.

وجاءت «الفريد» فى المرتبة العاشرة بـ 1.8 ألف قنطار بحصة سوقية %1.3  وتلتها «بلال» فى المركز الحادى عشر بكمية 1.1 ألف قنطار بحصة سوقية %0.08.

وظهرت شركة «أم القرى» فى المرتبة الثانية عشرة بكمية 208 قناطير تعادل حصة سوقية %0.013 وأخيرا «صيادكو» فى المركز الـ 13 بنحو 176 قنطارا بحصة سوقية %0.01.

ترتيب الشركات الفائزة بمزادات القطن منذ بداية الموسم

اسم الشركةالكمية بالقنطار وفقًا لأصناف القطن – جيزةاجمالي الكمية/قنطارالحصة السوقية%
8692949596 
ابومضاوي9242,5986,33543,456 53,31338.24
مصر  9,52640,211 49,73735.67
النيل  6878,6175819,8857.09
الاخلاص 16413,4582,28710888,4746.08
الكان 1,0411,1291,790 3,9602.84
المجد  2,785  2,7852.00
دلتا مصر  8661,890 2,7561.98
الفيوم  2,750  2,7501.97
الرباعية  2,420  2,4201.74
الفريد  1,817  1,8171.30
بلال695 442  1,1370.82
ام القرى  208  2080.15
صيادكو  176  1760.13
المجد     0.00
141,705.005,372.0032,693.0098,346.001,765.00139,418.00%100

اعلى وأقل سعر سجل حتى الآن للأصناف المتداولة

الصنف جيزةاقل سعرأعلي سعرالمواصفات / تيلة
951000012400متوسط الطول
961450015000فائق الطول
921500018450فائق الطول
86_16050طويل
941240014500طويل

إعداد ـ المال

الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

9:05 ص, الأحد, 12 نوفمبر 23