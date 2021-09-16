اقتصاد وأسواق

«أبو مضاوى»: 2021 عام «الفلاح».. وإجراء أول مزادات «بحرى» غداً

تم تنظيم 6 منها منذ بداية الموسم الحالى
دعاء حسني 7:16 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21 7:16 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21

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 يبدأ غدا، أول مزادات محصول القطن لأصناف وجه بحرى فى محافظة الشرقية، ويبدأ السعر الافتتاحى للمزاد بسعر 3100 جنيه للقنطار بزيادة تقارب 1000 جنيه عن العام الماضى الذى بلغ 2100.

وشهد موسم القطن لمحصول 2021 الذى بدأ فى سبتمبر الجاري، اشتعالا لأسعار القطن بعد أن سجل قنطار وجه قبلى 2875 جنيها بزيادة تتجاوز 2000 جنيه فى القنطار عن العام الماضى الذي بلغ 1796 جنيها فى الأسابيع الأولى من مزاد محصول 2020.

 ويبلغ محصول القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار، وعممت الحكومة منظومة المزاد العلنى لأول مرة هذا العام على كافة المحافظات، بعد تطبيقه بشكل محدود عام 2019 وشمل محافظتين فقط ، ثم توسع ليشمل 4 محافظات فى 2020.

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«الشرقية» يبدأ بـ 3100 جنيه للقنطار ومرشح لتجاوز 4000

وقال عبد الستار أبو مضاوى ، رئيس شركة أبو مضاوى لتجارة  الأقطان لـ«المال» إن موسم القطن لعام 2021 هو موسم الفلاح وليس التاجر» وذلك تعقيبا على الارتفاعات الكبيرة التى يشهدها سعر قنطار القطن منذ بداية الموسم والتى تعد غير مسبوقة. 

 وأكد قدرة شركته على بيع الأقطان بأسعار مرتفعة للأسواق الخارجية هذا العام بسعر جيد يغطى سعر الشراء من المزارعين ويحقق هامش ربح بسيط للتاجر.

و منذ بداية الموسم التسويقى الحالى للقطن مطلع سبتمبر، تم تنظيم 6 مزادات حتى الآن استحوذت شركة عبد الستار أبو مضاوى على 5 مزادات منهم ، فيما فازت شركة العمدة بالأخير. 

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وتابع «أبو مضاوي» موجها حديثه لشركات الأقطان الخاصة :» اشتروا ومتخافوش».

 وأضاف أن مزادات بحرى ستبدأ من 3100 جنيه لكنها ستتجاوز 4000 جنيه للقنطار. 

 وأكد أن هناك إقبالا من القطاع الخاص على المزادات الست التى نفذت حتى الأحد الماضى ، وشاركت فيها 9-15 شركة. 

 ويوضح أن الشركات بانتظار بدء المزاد على أقطان محافظات بحرى والذى يبدأ نهاية الأسبوع الجارى بالشرقية خاصة وأنه الأكثر طلبا فى التصدير.

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 ومن المنتظر أن يعقد اتحاد مصدرى الأقطان، جمعية عمومية 27 سبتمبر المقبل لوضع شروط البيع للموسم التصديرى الجديد 2021/2022.

 ويبدأ الموسم التصديرى للقطن فى سبتمبر2021 ، وينتهى فى أغسطس 2022.

 وبلغ حجم تعاقدات تصدير الأقطان المصرية للموسم التصديرى الماضى 2020/2021 نحو 237.4 مليون دولار، بحجم تعاقدات 88.4 ألف طن قطن.

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بقلم دعاء حسني

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