«أبو مضاوى» و«المجد» تفوزان بمزاد أقطان المنوفية

اقتنصت شركتا «أبو مضاوى» و«المجد» الفوز بمزاد الأقطان بمحافظة المنوفية أمس الأحد.

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن كميات الأقطان التى تم تداولها بالمزاد بلغت 2334 قنطارا، وتم البيع بسعر تراوح بين 4400 و4500 جنيها للقنطار، بزيادة 200 جنيه مقارنة بآخر مزاد فى المحافظة خلال الشهر الماضى.

ولفتت المصادر إلى أن «أبو مضاوى» فازت بكميات تقدر بحوالى 1809 قناطير، بينما فازت «المجد» بقرابة 525 قنطارا، وذلك لقطنَى «الإكثار» و«التجارى» على الترتيب.

وأوضحت أنه تم تنظيم المزاد فى 3 مراكز تجميع بالمحافظة، وهى: قويسنا، وبركة السبع، وتلا، مشيرة إلى أن سعر افتتاح المزاد سجل نحو 4349 جنيها للقنطار.

وكشفت أن المزاد تم على صنف جيزة 97، بواقع 1809 قناطير لقطن الإكثار، وفازت به شركة «أبو مضاوى»، بينما بلغت كميات «التجارى» 525 قنطارا، واقتنصتها «المجد».

يذكر أن بذور أقطان الإكثار تستخدم فى زراعة القطن الموسم التالى، وتتسلمه فى البداية وزارة الزراعة من الفلاحين للحصول على التقاوى قبل أن يطرح فى المزاد بعد ذلك.

يشار إلى أن أعلى سعر لمزادات القطن بلغ 6100 جنيه فى دمياط لصنف جيزة 96 الأسبوع الماضى، و4750 لـ«جيزة 94» بالغربية.

كان الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، قد أكد مؤخرًا أنه تم تسويق 300 ألف قنطار عبر منظومة تداول الأقطان من جميع الأصناف، وتنافست أكثر من 20 شركة على الشراء.

وأكدت المصادر أنه من المرتقب تنظيم مزادات جديدة الفترة المقبلة فى عدة محافظات، منها كفر الشيخ والدقهلية، تزامنا مع ارتفاع أسعار القطن.

يذكر أن منظومة تداول القطن الحالية يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على البيع من خلال نظام المزاد العلنى، وتهدف إلى تنظيم وتحسين عملية التداول، ومن ثم زيادة تنافسيتها عالميًا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع.

..و«الصاغة» تترقب وسط توقعات بتراجع الذهب إلى 1600-1500 جنيه للجرام