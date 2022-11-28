«أبو مضاوى» تقتنص 1063 قنطار قطن بمزادات الإسكندرية والبحيرة

اقتنصت شركة «أبو مضاوى» مزادات الأقطان فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة أمس بإجمالى 1063 قنطارا.

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن مزاد الإسكندرية سجل 4420 جنيها للقنطار لكميات 781 فيما بلغ فى البحيرة 4400 لنحو 282 موضحة أن سعر الفتح فى المحافظتين بلغ 4376.

وقالت المصادر إن المزادات شملت نقاط تجميع «بحر الفرنساوية» بمركز المحمودية بالبحيرة، و«رحيم» و«أبو بكر» بالعامرية فى الإسكندرية.

جدير بالذكر أن مساحة محصول القطن المزروعة العام الحالى سجلت 336 ألف فدان، وتركز منظومة المزادات على تطوير وتحسين عملية تداول المحصول، والحفاظ على نظافته وجودته، لزيادة تنافسيته عالميًّا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع.

ويعد العام الحالى هو الرابع لبدء منظومة تداول القطن الجديدة، المعتمدة على بيع المحصول عبر المزادات فى نقاط ومراكز التجميع فى المحافظات.

يشار إلى أن شركة مصر لحليج الأقطان المسئولة عن منظومة التسويق العام الحالى قررت قبل أيام نقل القطن «المفروز» والمعد للمزادات المقبلة من مراكز التجميع بمحافظات الدلتا والصعيد، إلى محالجها، عقب تأجيل بعض المزادات عليها مؤخرًا، لحمايته من أضرار تعرضه للهواء، وتحسبا لسقوط أمطار.

كانت شركات تجارة الأقطان اعترضت على ارتفاع السعر الافتتاحى لبعض المزادات، مما تسبب فى توقف بعضها خلال الفترة القليلة الماضية.