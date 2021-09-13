«أبو مضاوى» تفوز بمزادين للقطن بوجه قبلى.. وسعر القنطار بين 3825 إلى 3865 جنيها

اقتنصت شركة «عبد الستار أبو مضاوى»، أمس الأحد، مزادين لبيع القطن فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، وبلغ سعر بيع القنطار فى الأول 3825 جنيها، بينما سجل فى الثانى 3865 جنيه.

ويعد المزادان اللذان تم تنظيمهما الأسبوع الجارى هما الرابع والخامس منذ بداية الموسم التسويقى الجديد لمحصول 2021 فى سبتمبر الماضى.

واقتنصت شركة «عبد الستار أبو مضاوى» 4 مزادات منذ بداية الموسم، بينما فازت شركة «العمدة» بواحد فقط.

ويبلغ مقدار الزيادة فى سعر قنطار وجه قبلى ما يتجاوز 2000 جنيهً مقابل أول المزادات العام الماضى، الذى بلغ خلاله سعر القنطار 1796 جنيها.

ولم تبدأ بعد المزايدة على أصناف وجه بحرى، والتى عادة ما يكون سعرها أعلى من وجه قبلى بقيمة تتراوح بين 200 إلى 300 جنيه للقنطار.

وتبلغ مساحة محصول القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار، وتعد تلك الكميات هى كل معروض الموسم التسويقى الجديد، حيث إن مخزون الأقطان من الموسم الماضى «صفر».

وعممت الحكومة، ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال، منظومة المزاد العلنى لأول مرة على المحافظات المنتجة للقطن، وعلى جميع الأصناف، مقابل تطبيقها بشكل جزئى على بعض الأصناف لمحصول 2020، حيث شمل المزاد محافظات بنى سويف والفيوم والبحيرة والشرقية، وفى موسم 2019 شمل تطبيق نظام المزاد العلنى محافظتى الفيوم وبنى سويف فقط. كانت وزارة قطاع الأعمال، قد أعلنت فى بيان الأسبوع الماضى، أنها افتتحت 21 مركزًا لاستقبال الأقطان من الفلاحين مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء أو جلابين، فى المحافظات المعلنة طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا