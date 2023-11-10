أبو مازن : لا كلمات تصف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين فى غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبومازن”، اليوم إنه لا توجد كلمات لوصف حرب “الإبادة الجماعية” والتدمير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على يد آلة القتل الإسرائيلية، دون اعتبار لقواعد القانون الدولي.

وأضاف الرئيس أبو مازن – في كلمة له في ذكرى استشهاد ياسر عرفات التاسعة عشرة-: “كيف يُمكن السكوت على مقتل وجرح أكثر من 40 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتدمير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، والبنية التحتية والمستشفيات ومراكز الإيواء في قطاع غزة”.

وجدد الرئيس الفلسطيني، المُطالبة الفورية بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والإسراع في تقديم المُساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود، مُحذرًا من تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس.

وأكد الرئيس محمود عباس، رفض القيادة الفلسطينية للتهجير بشكل قاطع، إذ لن تقبل بتكرار نكبة العام 1948 أو النزوح في عام 1967.