أبو مازن: السيسى قال لى «نحن معكم ولم تطلبوا المستحيل وإنما الحد الأدنى من حقوقكم»

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن خطته للسلام بين فلسطين وإسرائيل وتتضمن أن القدس عاصمة لإسرائيل وستكون دولة فلسطين المستقبلية متصلة الأراضى

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أنه يقف مع الشعب الفلسطيني فى قضيته المشروعة لنيل حريته ، موضحا أن عددا من الدول العربية أكدت دعمها لموقف فلسطين الرافض لبنود صفقة القرن بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتى أعلن عنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب .

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن خطته للسلام بين فلسطين وإسرائيل وتتضمن أن القدس عاصمة لإسرائيل وستكون دولة فلسطين المستقبلية متصلة الأراضى ، كما ستعمل الخطة على تقديم 50 مليار دولار مشاريع للتنمية مع نزع السلاح فى قطاع غزة ، مشيرا الى أن تلك الخطة وافقت عليها إسرائيل ويدعمها العديد من الدول ولن أقبل بهذا الحل اطلاقا ولن أسجل في تاريخي أني بعت القدس.

وأضاف أبو مازن خلال كلمته في قمة جامعة الدول العربية للرد على خطة ترامب للسلام بين فلسطين وإسرائيل :الرئيس السيسى أيدنا وقال لنا : “نحن معكم ولم تطلبوا المستحيل وإنما تطلبون الحد الأدنى من حقوقكم “.

وأكد أنه سيذهب لمجلس الأمن الدولى والمنظمات الإقليمية والدولية لعرض القضية الفلسطينية وأبلغ إسرائيل أن عليها أن تحنل مسؤوليتها كسلطة احتلال ، موضحا أن الولايات المتحدة لم تعد دولة صديقة .