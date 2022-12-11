«أبو كيان».. القبض على صاحب إعلان بيع المخدرات عبر «فيس بوك»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بنشر إعلان للترويج من خلاله لبيع المواد المخدرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحمل اسمه “أبو كيان” ورقم الهاتف المحمول الخاص به، بعدما اتضح أنه من محافظة المنوفية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صورة لإعلان ترويج لبيع المواد المخدرة المتنوعة مرفق بها أرقام هواتف محمولة “محددة”.

وتمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتبين أنه أحد العناصر الإجرامية الخطرة “شهرته أبو كيان” -مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية- وعُثر بحوزته على 6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيروين، 2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول عدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مُدون عليها “أبو كيان لجميع أنواع المكيفات “أيس، حشيش، مادة، بانجو، تامول ورقمي هاتفين مُحددين”.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح الناري، لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.