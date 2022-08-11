أبو قير للأسمدة: 3 جهات حكومية تخارجت لصالح الصندوق السعودي بقيمة 7.27 مليار جنيه

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية تخارج ثلاث جهات حكومية من هيكل الملكية لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة7.27 مليار جنيه تقريبا، وفقا لثلاث إفصاحات مرسلة للبورصة الخميس.

وأظهر إفصاح أول منشور على شاشة التداول تخارج الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتخارج من كامل حصته فى أبو قير للأسمدة (10% تقريبا) لصالح صندوق الاستثمارات السعودي بقيمة إجمالية 3.69 مليار جنيه.

بينما أظهر إفصاح ثانى تخارج شركة الأهلي كابيتال القابضة من حصتها البالغة 4.18% لصالح الصندوق السعودي بقيمة إجمالية قدرها 1.53 مليار جنيه تقريبا.

كما أظهر إفصاح ثالث منشور على الشاشة تخارج شركة مصر للتأمين من غالبية حصتها البالغة 3.19% بقيمة إجمالية قدرها 1.16مليار جنيه تقريبا،ليتبقى لها حصة صغيرة (0.02%).

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقات الثلات 23.26 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم تظهر الإفصاحات ارتباط الجهات الحكومية المتخارجة بأى أطراف أخرى مساهمة فى الشركة باستثناء مصر للتأمين التى ترتبط بشركة شقيقة تستحوذ على 0.023% (مصر لتأمينات الحياة).

وتتبع هيئة التنمية الصناعية وزارة التجارة والصناعة (مع وضع قانونى خاص كهيئة اقتصادية مستقلة)، كما تتبع شركة الأهلى كابيتال القابضة بنكى الأهلى والقاهرة ،بينما تتبع شركة مصر للتأمين وزارة قطاع الأعمال العام.

أبو قير للأسمدة : صندوق الاستثمارت السعودى نفذ صفقات فى البورصة بقيمة 25 مليار جنيه

وتأتى هذه الصفقة فى إطار عمليات الشراء التى نفذها صندوق الاستثمارات العامة السعودى (بجلسة الأربعاء 10 أغسطس) على حصص مختلفة فى أربع شركات مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا.

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة (الأربعاء) تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات:إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وكشف بيان أول تنفيذ صفقة على 462.2 مليون سهم فى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه، بينما جرى تنفيذ صفقة مماثلة على 250.1 مليون سهم فى أبو قير للأسمدة بقيمة 7.27 مليار جنيه وفقا لبيان ثان.

كما أظهر بيان ثالث منشور على الشاشة تنفيذ صفقة على 57.2 مليون سهم فى مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بقيمة 7.1 مليار جنيه ،بينما أظهر البيان الأخير تنفيذ صفقة على 297.9 مليون سهم فى الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 3 مليارات تقريبا.

أبو ظبي القابضة اشترت 21.5 % فى أبو قير بقيمة 392 مليون دولار أبريل الماضى

شركة «ADQ» القابضة

ويبلغ رأسمال أبو قير للأسمدة الحالى 1.8 مليار جنيه موزعًا على 1.26 مليار سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها (قبل الصفقة)، بين شركة ألفا أوركس ليميتد بنسبة 21.52% .

كما تساهم الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 19.11%، بينما يستحوذ كلا من ،الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 10.08%، بنك ناصر الاجتماعى بنسبة 5.9%، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 5.47% من إجمالى الأسهم.

كما يستحوذ اتحاد العاملين المساهمين بالشركة على 5.02%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 6 يوليو الماضى (من المقرر تحديثه بعد صفقة الصندوق السعودى).

وأعلنت أبو قير للأسمدة فى 12 أبريل الماضى عن بيع بنك الاستثمار القومى كامل حصته (21.52%) إلى شركة أبو ظبي القابضة ADQ” مقابل 392 مليون دولار فى إطار صفقة شراء ضخمة شملت أربع شركات أخرى مدرجة فى البورصة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.44 دولار ،وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط بنك الاستثمار القومى بأى أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (أفراد أو كيانات).

ونفذت هذه الصفقة فى إطار عمليات شراء مماثلة نفذتها أبو ظبي القابضة الإماراتية “ADQ” بالتوازى على حصصا فى خمس شركات مصرية مدرجة بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار دولار تقريبا.

وشملت عمليات الشراء المنفذة بجلسة 12 أبريل الماضى حصصا فى الشركات التالية : البنك التجارى الدولى،مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، الإسكندرية لتداول الحاويات،فورى للمدفوعات الإلكترونية.

وباع المساهمون الرئيسين فى أبو قير حصة تعادل 10% من أسهم الشركة فى ديسمبر الماضى بقيمة إجمالية قدرها 126.1 مليون دولار تعادل 2.24 مليار جنيه عبر المجموعة المالية هيرميس .

وقالت هيرميس –المنسق العالمي للصفقة آنذاك-إن هذه الصفقة جرت على أسهم مملوكة لأربع جهات حكومية هم : بنك الاستثمار القومي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأهلي كابيتال القابضة، والقابضة للصناعات الكيماوية، وفقا لبيان صادر عن هيرميس فى 9 ديسمبر الماضى.