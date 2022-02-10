أبو قير للأسمدة تفصح عن شراء اتحاد العاملين حصة أسهم بقيمة 40.9 مليون جنيه

أبو قير للأسمدة تفصح عن ارتفاع حصة اتحاد العاملين بالشركة إلى 5%

أفصحت شركة أبو قير للأسمدة اليوم الخميس عن قيام اتحاد العامين بالشركة بشراء 1.9 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 40.9 مليون جنيه تقريبا.

وقالت أبو قير للأسمدة، فى بيان مرسل للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة اتحاد العاملين ارتفعت بعد تلك العملية من 4.87% إلى 5% من إجمالى الأسهم.

وبلغ منوسط سعر السهم فى تلك العملية 20.99 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط اتحاد المساهمين بأي مجموعات مرتبطة من المساهمين (أفرادا أو كيانات).

ويبلغ رأسمال أبو قير للأسمدة حاليا حوالي 1.8 مليار جنيه موزعًا على 1.26 مليار سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للسهم.

أبو قير للأسمدة باعت 10% من الأسهم بقيمة 2.2 مليار جنيه ديسمبر الماضي

المجموعة المالية هيرميس

ونجحت المجموعة المالية هيرميس ديسمبر الماضى في إتمام عملية طرح 10% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية قدرها 2.24 مليار جنيه تقريبا.

وقالت هيرميس –المنسق العالمي للصفقة- إن هذه العملية جرت على 126.1 مليون سهم مملوكة لعدد من المساهمين الرئيسيين في أبو قير للأسمدة تعادل (10%) من إجمالي الأسهم .

وتضم قائمة المساهمين البائعين، بنك الاستثمار القومي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأهلي كابيتال القابضة، والقابضة للصناعات الكيماوية، وفقا لبيان صادر عن هيرميس فى 9 ديسمبر الماضى.

وجرت عملية البيع فى البورصة بقيمة إجمالية 143 مليون دولار، ما يعادل حوالي 2.24 مليار جنيه مصري وفقا لسعر صرف يومها (الدولار يعادل 15.71 جنيه) ولعبت هيرميس دور المنسق العالمى للطرح ومدير الطرح المشترك عن البائعين.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالي، بين أربعة كيانات رئيسية هي: بنك الاستثمار القومي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأهلى كابيتال القابضة، القابضة للصناعات الكيماوية.

اختيار الأهلي كابيتال لتدبير تمويل مشروع الميثانول العالمي بالسخنة

ووافق مجلس إدارة أبو قير للأسمدة فى 5 ديسمبر الماضى على اختيار شركة الأهلى كابيتال القابضة مستشارا ماليا لشركة العالمية للميثانول (تحت التأسيس).

ومن المقرر أن تتولى الأهلى كابيتال مهام المستشار المالى للشركة العالمية للميثانول ومشتقاته (تحت التأسيس ) لتوفير التمويل اللازم لمشروعها المزمع إقامته فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتدرس أبو قير منذ العام الماضى إنشاء مصنع للميثانول داخل ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تبلغ 2.6 مليار دولار.

وقالت الشركة فى (6 اكتوبر الماضى) إن هذا المصنع سيتشارك فى ملكيته شرك حلوان للأسمدة وشركة الأهلي كابيتال القابضة.

وتتوقع الشركة أن تتضمن المرحلة الأولى للمشروع إنتاج مليون طن ميثانول سنويا، و400 ألف طن أمونيا توجه جميعها للتصدير. ومن المخطط إنشاء المشروع داخل المنقطة الاقتصادية لميناء السخنة.

وحصلت الشركة فى وقت سابق على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تخصيص 1.6 مليون متر مربع لتنفيذ المشروع.

كما حصلت على موافة مبدئية من وزارة البترول والثروة المعدنية بكمية الغاز اللازمة.

وتقول الشركة إن هذا المشروع سيتم تمويله بواقع 70% قروضًا بنكية، و30% تمويلًا ذاتيًا رأس المال المدفوع للشركة الجديدة الخاصة بالمشروع.

وكلف مجلس إدارة الشركة فى نوفمبر قبل الماضى 2020 قطاع الشؤون القانونية بها لدراسة مدى إمكانية التحويل للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (5 نوفمبر ) إن هذا الأمر يأتى فى إطار رغبتها فى الاستفادة من تعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وأظهرت أحدث مؤشرات مالية للشركة ،ارتفاع أرباحها بنسبة %88 خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (انتهى سبتمبر الماضى) لتسجل 1.28 مليار جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 686.5 مليون جنيه ربح خلال الفترة المقارنة.