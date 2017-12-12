أبو قير للأسمدة تفصح عن أسباب دعوى التحكيم الدولي ضدها

رجب عزالدين: أخطرت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية البورصة المصرية اليوم الثلاثاء بأسباب لجوء تحالف شركة باماج-سامكريت للتحكيم الدولى ضدها. وقالت الشركة فى بيان إن سبب لجوء التحالف للتحكيم يعود إلى قيام أبو قير للأسمدة باحتساب غرامة التأخير المنصوص عليها بالعقد وعدم الافراج عن خطابات الضما

رجب عزالدين:

أخطرت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية البورصة المصرية اليوم الثلاثاء بأسباب لجوء تحالف شركة باماج-سامكريت للتحكيم الدولى ضدها.

وقالت الشركة فى بيان إن سبب لجوء التحالف للتحكيم يعود إلى قيام أبو قير للأسمدة باحتساب غرامة التأخير المنصوص عليها بالعقد وعدم الافراج عن خطابات الضمان لحين الإنتهاء من الأعمال وذلك نتيجة تأخر الشركة المنفذة فى تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعى.

وأضافت الشركة إن تلك الغرامة تقدر بنحو 788 ألف يورور بالاضافة إلى 8.8 مليون حنيه وفقا للتعاقد الموقع بين أبو قير والتحالف.

وتبلغ تكلفة المشروع 225 مليون جنيه بتمويل قدره 144 مليون جنيه من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى .وتتوقع الشركة الانتهاء من المشروع خلال الشهر القادم وفقا للبيان.

وأخطر مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى أبو قير للأسمدة أمس الإثنين بدعوى تحكيم دولى ضدها مرفوعة من قبل تحالف تحالف شركة باماج – سامكريت.

وقالت الشركة فى بيان أمس الاثنين إن تلك الدعوى تحمل رقم 1215/2017 وتختص بمشروع وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى المملوكها لها بالاسكندرية تحت الإنشاء ولم يتم تحديد جلسة بعد لنظر الدعوى.

وتبلغ تكلفة المشروع 225 مليون جنيه بتمويل قدره 144 مليون جنيه من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى .وتوشك الشركة على الانتهاء من المشروع حيث بلغت نسبة التنفيذ أكثر من 96% من عمليات التنفيذ المختلفة وفقا لتصريحات سابقة للشركة.

ويبلغ رأس المال المصدر لشركة أبوقير للأسمدة 1.89 مليار جنيه، موزعاً على 1.26 مليار سهم مليون سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للسهم الواحد.