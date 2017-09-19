أبو قير للأسمدة تفتتح معرض التقنيات العالمية لمعالجة المياه

مها يونس

افتتح الكيميائى سعد أبو المعاطى رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والعضو المنتدب، المعرض المصاحب لمؤتمر تكنولوجيا معالجة المياه فى دورته الـ ٣٢، والذى يضم أحدث التقنيات العالمية المستخدمة فى معالجة المياه.

يأتى ذلك عقب مناقشة أزمة ندرة المياه وطرق توفير المصادر البديلة والغير تقليدية وأحدث التكنولوجيات العالمية المطبقة فى معالجة المياه الصناعية بكافة أنواعها والأثار البيئية للمشروعات الصناعية والشركات وكيفية معالجتها، ومعالجة مياه الصرف الصناعى واعادة استخدامها للوصول إلى ZLD ، بالإضافة لعدد من الموضوعات الأخرى.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الذى إنعقد صباح اليوم بمشاركة ١٥ دولة عربية وأجنبية وأكثر من ٦٠٠ مشارك من مختلف بلدان العالم، حيث نظمته شركة أبو قير للأسمدة والمقرر إستمراره فى الفترة من ١٩ حتى ٢١ سبتمبر الحالى.

ومن جانبه علق الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مؤكداً على أهمية قضية توفير موارد مائية بديلة و حسن إستغلال المصادر المتاحة، مشيرا إلى أن مصر لديها العديد من مصادر المياه مثل الأمطار و المياه الجوفية و نهر النيل لكن يظل سوء إستغلالنا لتلك الموارد هو المتسبب فى نقصها، كما تمنى لهذا المؤتمر الخروج بتوصيات هامة ونتائج تفيد الإسكندرية ومصر كلها.



وخلال المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلى عن المشاركة المجتمعية لشركة أبو قير للأسمدة والتى تعتبر من أكبر شركات تصنيع وإنتاج الأسمدة فى مصر منذ تأسيسها فى منتصف السبعينيات من القرن الماضى، كما تم عرض محاضرة عن تحديات الوضع المائى فى المنطقة العربية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق ورئيس المركز العربى للمياه والدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الاسبق، والدكتور حسام مغازى وزير الرى الأسبق والمهندس هانى ضاحى وزير النقل الاسبق والمهندس شريف هداره وزير البترول الأسبق واللواء مهندس مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق.