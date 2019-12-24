أبو قير للأسمدة تعيد طرح مناقصة مشروع ازالة الاختناقات بمصنعي النيرتيك والنترات

قرر مجلس إدارة شركة أبو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية بالإجماع الغاء امر الاسناد الخاص بمشروع ازالة اختناقات مصنعي حامض النيتريك ونترات الامونيوم السائلة.

وقالت الشركة في افصاح منشور على شاشات تداول البورصة اليوم الثلاثاء انه من المقرر اعادة الطرح في مناقصة محدودة نظرا لمغالاة المقاول العام في الاسعار كنتيجة لطول مدة استخراج التراخيص والتصاريح وتدبير التمويل.

وكان مجلس الإدارة قد وافق على إسناد عملية تدبير التمويل اللازم لمشروع الحامض والنترات، لتحالف بنكي يضم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قطر الوطني.

وتبلغ قيمة التمويل تبلغ نحو 105 ملايين يورو و600 مليون جنيه، وذلك لمشروع الحامض والنترات والذي تم اسناد تنفيذه إلى شركة THyssenkrupp بقيمة 133.6 مليون يورو.

وقالت “سيدي كرير” العام الماضي إنها تتفاوض مع مجموعة بنوك للحصول على قرض بالدولار، بما يعادل 3.5 مليار جنيه لتمويل مشروع إزالة الاختناقات بمصنعي الحامض والنترات التابعين للشركة.

وأوضحت الشركة في سابق أن مجلس الإدارة وافق سابقا على الترسية على المقاول العام لمشروع إزالة الاختناقات من المصنعين بقيمة إجمالية 133.6 مليون يورو، شريطة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة وتوقيع اتفاقية التمويل مع البنوك.

ويتوزع هيكل ملكية أبو قير للأسمدة بواقع 24.88% لبنك الاستثمار القومى، و19.11% للهيئة العامة للبترول، و12.67% للهيئة العامة للتنمية الصناعية، و8.11% للأهلى كابيتال القابضة، و6.51% للقابضة للصناعات الكيماوية، و5.9% لبنك ناصر الاجتماعى، و5.44% لمصر للتأمين، و3.83% لاتحاد العاملين بالشركة، و2.7% لشركة «كيما» وآخرين وأسهم حرة التداول بالبورصة.