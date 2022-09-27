أبو قير للأسمدة تعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 3 جنيهات للسهم

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 3 جنيه للسهم، على أن يجري صرفها على قسطين؛ أحدهما فى أكتوبر، والآخر فى ديسمبر المقبلين.

وقالت أبو قير للأسمدة، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الثلاثاء، إن الحق فى التوزيع النقدى للكوبون رقم (44) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 17 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر صرف القسط الأول من التوزيع النقدى بقيمة جنيه للسهم اعتبارًا من 20 أكتوبر المقبل، بينما سيجرى توزيع القسط الثانى بقيمة 2 جنيه للسهم اعتبارًا من 29 ديسمبر المقبل.

أبو قير للأسمدة تضاعف نصيب السهم من الأرباح بنسبة 157% وفق آخر نتائج سنوية

شركة أبو قير للأسمدة

وأظهر أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيل أرباح قياسية، وتضاعف نصيب السهم من الأرباح بنسبة 157.5% خلال العام المالي المنتهي يونيو 2022.

وكشفت قوائم أبو قير للأسمدة المرسلة للبورصة (23 أغسطس الماضى)، تضاعف نصيب السهم الأساسي من الأرباح بمعدل مرة ونصف تقريبا ليسجل 6 جنيهات بنهاية يونيو 2022 مقارنة بنصيب بلغ 2.33 جنيه للسهم خلال العام المالي السابق.

وأظهرت النتائج تضاعف صافى أرباح الشركة بشكل قياسى إلى 9 مليار جنيه تقريبا خلال العام المالى المشار إليها، مقارنة بصافى أرباح بلغت 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

كما تضاعفت مبيعات الشركة إلى 16.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2021-2022، مقارنة بمبيعات بلغت 8.8 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.

كذلك ارتفعت تكاليف المبيعات إلى 5.7 مليار جنيه خلال العام،مقارنة بتكاليف بلغت 4.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2020-2021.

صندوق الاستثمارات السعوي اشترى حصة كبيرة في أغسطس بقيمة 7.27 مليار جنيه

صندوق الاستثمارات السعودى

وأفصحت أبو قير للأسمدة، في 11 أغسطس الماضى، عن تخارج ثلاث جهات حكومية من هيكل الملكية لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة7.27 مليار جنيه تقريبًا.

وأظهر إفصاح أول منشور على شاشة تداول البورصة ساعتها، تخارج الهيئة العامة للتنمية الصناعية من كامل حصته فى أبو قير للأسمدة (10% تقريبًا) لصالح صندوق الاستثمارات السعودي، بقيمة إجمالية 3.69 مليار جنيه.

بينما أظهر إفصاح ثانى تخارج شركة الأهلي كابيتال القابضة من حصتها البالغة 4.18% لصالح الصندوق السعودي بقيمة إجمالية قدرها 1.53 مليار جنيه تقريبًا.

كما أظهر إفصاح ثالث منشور تخارج شركة مصر للتأمين من غالبية حصتها البالغة 3.19% بقيمة إجمالية قدرها 1.16مليار جنيه تقريبًا، ليتبقى لها حصة صغيرة (0.02%).

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقات الثلات 23.26 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية،

ولم تُظهر الإفصاحات ارتباط الجهات الحكومية المتخارجة بأية أطراف أخرى مساهمة فى الشركة، باستثناء مصر للتأمين التى ترتبط بشركة شقيقة تستحوذ على 0.023% (مصر لتأمينات الحياة).

وتتبع هيئة التنمية الصناعية وزارة التجارة والصناعة (مع وضع قانونى خاص كهيئة اقتصادية مستقلة)، كما تتبع شركة الأهلى كابيتال القابضة بنكى الأهلي والقاهرة، بينما تتبع شركة مصر للتأمين وزارة قطاع الأعمال العام.

وجاءت هذه الصفقة فى إطار عمليات الشراء التي نفذها صندوق الاستثمارات العامة السعودى (بجلسة الأربعاء 10 أغسطس) على حصص مختلفة في أربع شركات مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبًا.

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة، (الأربعاء)، تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات: إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

أبو ظبي القابضة اشترت 21.5 % فى أبو قير بقيمة 392 مليون دولار أبريل الماضى

شركة «ADQ» القابضة

ويبلغ رأسمال أبو قير للأسمدة الحالى 1.8 مليار جنيه موزعًا على 1.26 مليار سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها (قبل الصفقة)، بين شركة ألفا أوركس ليميتد بنسبة 21.52% .

كما تساهم الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 19.11%، بينما يستحوذ كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 10.08%، وبنك ناصر الاجتماعى بنسبة 5.9%، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 5.47% من إجمالي الأسهم.

كما يستحوذ اتحاد العاملين المساهمين بالشركة على 5.02%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 6 يوليو الماضى (من المقرر تحديثه).

وأعلنت أبو قير للأسمدة، فى 12 أبريل الماضى، بيع بنك الاستثمار القومى كامل حصته (21.52%) إلى شركة أبو ظبي القابضة ADQ” مقابل 392 مليون دولار في إطار صفقة شراء ضخمة شملت أربع شركات أخرى مدرجة فى البورصة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.44 دولار، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط بنك الاستثمار القومى بأية أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (أفراد أو كيانات).

ونفذت هذه الصفقة فى إطار عمليات شراء مماثلة نفذتها أبو ظبي القابضة الإماراتية “ADQ” بالتوازى على حصصا فى خمس شركات مصرية مدرجة بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار دولار تقريبًا.

وشملت عمليات الشراء المنفذة بجلسة 12 أبريل الماضى حصصًا فى الشركات التالية: البنك التجارى الدولى،مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، الإسكندرية لتداول الحاويات، فورى للمدفوعات الإلكترونية.

وباع المساهمون الرئيسين فى أبو قير حصة تعادل 10% من أسهم الشركة فى ديسمبر الماضى بقيمة إجمالية قدرها 126.1 مليون دولار تعادل 2.24 مليار جنيه عبر المجموعة المالية هيرميس .

وقالت هيرميس، المنسق العالمي للصفقة آنذاك، إن هذه الصفقة جَرَت على أسهم مملوكة لأربع جهات حكومية هي: بنك الاستثمار القومي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأهلي كابيتال القابضة، والقابضة للصناعات الكيماوية، وفقًا لبيان صادر عن هيرميس فى 9 ديسمبر الماضي.