أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن تنفيذ صفقة شراء ضخمة من الحجم الكبير على أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 392 مليون دولار تقريبا.

وأظهر بيان مختصر عن أبو قير للأسمدة منشور على شاشة التداول بالبورصة المصرية تنفيذ هذه الصفقة على نحو 271.5 مليون سهم صباح جلسة الثلاثاء.

ومن المقرر أن ترسل الشركة إفصاحا لاحقا بتفاصيل هذه الصفقة وأطرافها وشركة السمسرة المنفذة لها، وما إذا كانت مرتبطة بما كشفته وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج) عن دخول أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية فى مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية فى عدة شركات مدرجة فى البورصة أبرزها فوري والبنك التجارى الدولى.

ويبلغ رأسمال الشركة حاليا حوالي 1.8 مليار جنيه موزعًا على 1.26 مليار سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها، بين أربعة كيانات رئيسية هي: بنك الاستثمار القومي بنسبة 21.52% ،الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 19.11%.

كما تستحوذ الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 10.08%، بنك ناصر الاجتماعى بنسبة 5.9%، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 5.47% من إجمالى الأسهم.

كما يستحوذ اتحاد العاملين المساهمين بالشركة على 5.02%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%،وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 5 أبريل الجارى.

أبو قير للأسمدة باعت 10% من الأسهم بقيمة 2.2 مليار جنيه ديسمبر الماضي

المجموعة المالية هيرميس

ونجحت المجموعة المالية هيرميس ديسمبر الماضى في إتمام عملية طرح 10% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية قدرها 2.24 مليار جنيه تقريبا.

وقالت هيرميس –المنسق العالمي للصفقة- إن هذه العملية جرت على 126.1 مليون سهم مملوكة لعدد من المساهمين الرئيسيين في أبو قير للأسمدة تعادل (10%) من إجمالي الأسهم .

وتضم قائمة المساهمين البائعين، بنك الاستثمار القومي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأهلي كابيتال القابضة، والقابضة للصناعات الكيماوية، وفقا لبيان صادر عن هيرميس فى 9 ديسمبر الماضى.

وجرت عملية البيع فى البورصة بقيمة إجمالية 143 مليون دولار، ما يعادل حوالي 2.24 مليار جنيه مصري وفقا لسعر صرف يومها (الدولار يعادل 15.71 جنيه) ولعبت هيرميس دور المنسق العالمى للطرح ومدير الطرح المشترك عن البائعين.

وتدرس الشركة منذ نوفمبر قبل الماضى 2020 إمكانية التحويل للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للاستفادة من المزايا التى يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

كما تدرس الشركة منذ العام الماضى إنشاء مصنع للميثانول داخل ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تبلغ 2.6 مليار دولار.