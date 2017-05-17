أبو قير للأسمدة ترفع رأس مالها إلى 630.9 مليون جنيه

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اليوم الأربعاء، بنسبة حضور 94% على زيادة رأس مال الشركة إلى 630.9 مليون جنيهًا عبر توزيع أسهم مجانية بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي.

كما وافقت الجمعية على تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من الاحتياطات الأخرى بقيمة 117.17 مليون جنيه، ونحو 513.7 مليون جنيه من الاحتياطي القانوني، ووافقت أيضًا على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وقال سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة ورئيس الاتحاد العربي للأسمدة، إن سعر السهم في مارس 2017 كان يبلغ 103 جنيه، ووصل إلى 180 جنيهًا، وبلغت القيمة السوقية 8.9 مليار جنيه، مما يعمل على تحقيق أرباح للمساهمين بقيمة إجمالية تبلغ نحو 6 مليار جنيهًا.

وبحسب أبو المعاطي، من المقرر أن يتم ضخ الزيادة الجديدة في رأس المال في عدة مشروعات أهمها، إنشاء وحدة لاستغلال فائض الأمونيا والتي ستقوم بتنفيذها شركة Thyssen Krupp Industrial Solutions، بقيمة إجمالى 133 مليون يورو ومدة التنفيذ 28 شهراً.

وأوضح أن الشركة أعدت دارسة لاستغلال فائض الأمونيا لإزالة الاختناقات بمصنعى الحامض والنترات، ما يزيد من الطاقة الإنتاجية لمصنع أبو قير 2 بحوالى 198 ألف طن سنوياً، مع إمكانية إنتاج كالسيوم أمونيا نترات، وكالسيوم نترات، والسماد السائل، علماً بأنه لن يترتب عليها أى زيادة فى استخدام العاز.

وأضاف أن الشركة راسلت البنوك لتدبير التمويل اللازم، وسيتم التفاوض معها للوصول إلى أفضل الشروط والأسعار.

ووافق مجلس إدارة أبوقير للأسمدة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.26 مليار جنيه، إلى 1.89 مليار جنيه كأسهم مجانية تمول من الاحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية للعام المنتهي في 30 يونيو 2016.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الـ 9 أشهر المنتهية في مارس 2017، إلى 1.77 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 775.68 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.

يذكر أن رأسمال شركة أبوقير للأسمدة يبلغ 1.2 مليار جنيه، موزعاً على 84.12 مليون سهم، بقيمة اسمية 15 جنيهاً للسهم.