أبو قير للأسمدة تخفض توزيعات أرباح المساهمين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

أبو قير للأسمدة تخفض توزيعات أرباح المساهمين من 2 إلى 1 جنيه للسهم

قررت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية تخفيض توزيعات أرباح المساهمين من 2 إلى 1 جنيه للسهم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت أبو قير للأسمدة فى إفصاح مرسل للبورصة اليوم الأحد إن هذا التخفيض يهدف إلى تأمين الشركة عبر تكوين احتياطيات مالية يسهل استخدامها فى حالة امتداد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الحرب ألقت بظلالها على الأسعار العالمية و أثرت فى زيادة تكاليف التشغيل بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والآلات المستخدمة فى الصناعة.

كما رفعت الحرب من تكاليف عمليات الإحلال والتجديد والصيانة الدورية للمصانع إضافة إلى ارتفاع التكاليف الناشئة من انخفاض قيمة العملة فى ظل ارتفاع الدولار إلى مستويات تقترب من مرحلة التعويم الأولى عام 2016.

وانعقدت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 16 أبريل وأقرت تخفيض توزيعات الأرباح إضافة إلى اعتماد التغييرات فى تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 13 مارس 2022.

كان مجلس إدارة الشركة قد اقترح فى اجتماع سابق (22 مارس الماضى) توزيع أرباح نقدية بقيمة 2 جنيه للسهم عن نتائج أعمال الشركة المحققة حتى 30 يونيو 2021.

أبو قير للأسمدة : الاستثمار القومى باع حصته لشركة إماراتية مقابل 392 مليون دولار

بنك الاستثمار القومي

وأفصحت أبو قير للأسمدة فى 12 أبريل الجارى بيع بنك الاستثمار القومى حصته كاملة إلى شركة إماراتية مقابل 392 مليون دولار فى إطار صفقة شراء ضخمة شملت أربع شركات أخرى مدرجة فى البورصة.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة آنذاك بيع بنك الاستثمار القومى 271.5 مليون سهم تمثل كامل حصته البالغة 21.52% إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي “ADQ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.44 دولار ،وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط بنك الاستثمار القومى بأى أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (أفراد أو كيانات).

وكشفت وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج) فى 22 مارس عن دخول أحد صناديق الثروة السيادية الإمارتية فى مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية فى عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية.

وشملت هذه المفاوضات حصصا فى شركات، فوري للمدفوعات الإلكترونية، البنك التجارى الدولى، مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، الإسكندرية لتداول الحاويات،إضافة إلى أبو قير للأسمدة.

هيكل ملكية الشركة وخريطة المساهمين المالكين فوق 5% من الأسهم

ويبلغ رأسمال أبو قير للأسمدة الحالى 1.8 مليار جنيه موزعًا على 1.26 مليار سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها، بين أربعة كيانات رئيسية هي: بنك الاستثمار القومي بنسبة 21.52% (قبل الصفقة) ،الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 19.11%.

كما تستحوذ الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 10.08%، بنك ناصر الاجتماعى بنسبة 5.9%، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 5.47% من إجمالى الأسهم.

كما يستحوذ اتحاد العاملين المساهمين بالشركة على 5.02%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%،وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 5 أبريل الجارى. (من المقرر أن ترسل الشركة إفصاحا لاحقا بالتغييرات الحاصلة على هيكل الملكية بعد صفقة الشركة الإماراتية).

بيع 10% من أسهم الشركة بقيمة 2.2 مليار جنيه ديسمبر الماضي عبر شركة هيرميس

المجموعة المالية هيرميس

ونجحت المجموعة المالية هيرميس ديسمبر الماضى في إتمام عملية طرح 10% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية قدرها 2.24 مليار جنيه تقريبا.

وقالت هيرميس –المنسق العالمي للصفقة- إن هذه العملية جرت على 126.1 مليون سهم مملوكة لعدد من المساهمين الرئيسيين في أبو قير للأسمدة تعادل (10%) من إجمالي الأسهم.

وتضم قائمة المساهمين البائعين، بنك الاستثمار القومي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأهلي كابيتال القابضة، والقابضة للصناعات الكيماوية، وفقا لبيان صادر عن هيرميس فى 9 ديسمبر الماضى.

وجرت عملية البيع فى البورصة بقيمة إجمالية 143 مليون دولار، ما يعادل حوالي 2.24 مليار جنيه وفقا لسعر صرف يومها (الدولار يعادل 15.71 جنيه) ولعبت هيرميس دور المنسق العالمى للطرح ومدير الطرح المشترك عن البائعين.

وتدرس الشركة منذ نوفمبر 2020 إمكانية التحويل للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للاستفادة من المزايا التى يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

كما تدرس الشركة منذ العام الماضى إنشاء مصنع للميثانول داخل ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تبلغ 2.6 مليار دولار.