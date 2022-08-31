«أبو قير للأسمدة» تخطط لزيادة صادراتها إلى البرازيل

تسعى شركة أبو قير للأسمدة زيادة صادراتها للسوق البرازيلية الواعدة، من خلال التصدير المباشر، بدلًا من الاعتماد على وسطاء في دخول أسواق أمريكا اللاتينية خاصة البرازيل.



وقال عابد عز الرجال رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، إن الشركة تصدر للسوق البرازيلية بالفعل ولكن عن طريق وسطاء تجاريين، الأمر الذي يهدر جزءا كبيرا من الأرباح علي الشركة، لذلك ترحب الشركة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة للتعرف علي الفرص المتاحة في السوق البرازيلية.



وأوضح أن شركة أبو قير للأسمدة هي واحدة من أكبر الشركات المنتجة للأسمدة في الشرق الأوسط، وبلغت مبيعات الشركة نحو 16.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022، مقارنة بمبيعات بلغت 8.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق بنسبة نمو 85%.



ولفت إلى أن الشركة تسعى دائمًا لتلبية احتياجات عملائها، في السوقين المحلية والتصدير، بجميع أنواع الأسمدة النيتروجينية والمواد والمخصبات الكيميائية والمواد المرتبطة بها أو المشتقة منها أو اللازمة لصناعتها.



واستقبل رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وفدًا من مكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة برئاسة مايكل جمال المدير الإقليمي، لبحث سبل التعاون وتعزيز فرص الشركة لدخول السوق البرازيلية والتصدير المباشر، وبالتالي زيادة صادرات الشركة من الأسمدة إلي ساو باولو.



وأكد عز الرجال خلال الاجتماع أن الشركة لديها اهتمام كبير بالسوق البرازيلية، نظرًا لأنها من الأسواق الكبيرة وهي واحدة من أكبر الدول الزراعية في العالم وهناك فرصة واعدة للتكامل بين مصر والبرازيل، حيث تعد مصر من أكبر الدول المصدرة للأسمدة والكيماويات الزراعية.



وأظهرت نتائج أعمال شركة أبو قير للأسمدة تضاعف صافى أرباح الشركة بشكل قياسي لتصل إلى 9 مليارات جنيه تقريبا خلال العام المالي الماضي، مقارنة بصافي أرباح بلغت 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.



من جانبه رحب مايكل جمال المدير الإقليمي لمكتب غرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، بالتعاون مع الشركة، وتسهيل دخول منتجاتها للسوق البرازيلية، خاصة أن منتجات الأسمدة النيتروجينية مطلوبة بصورة كبيرة في ساو باولو، وتوجد فرص واعدة للأسمدة المصرية في الاستحواذ على حصة كبيرة فيها.

وأكد جمال أن الغرفة التجارية العربية البرازيلية تجهز في الوقت الحالي لبعثة تجارية من شركات الأسمدة والمخصبات الزراعية لزيارة البرازيل قبل نهاية العام الحالي، للتعرف علي احتياجات السوق البرازيلية عن قرب ومناقشة أهم المعوقات التي تواجه الشركات المصرية وتحد من زيادة صادراتها.



وقال إن المكتب الإقليمي للغرفة استقبل وزير الزراعة البرازيلي وتم تنظيم لقاء مع شركات الأسمدة لاستعراض القدرات الإنتاجية للشركات المصرية، وبحث تذليل العقبات لتسهيل دخول المنتج المصري لساو باولو.



وأضاف أن البرازيل من كبرى الدول المنتجة للغذاء في العالم، ومصر تستورد منها الذرة الصفراء والصويا والسكر وغيرها، في الوقت الذي يصل إنتاج البرازيل من الأسمدة إلى 15% فقط من احتياجاتها السنوية وتعتمد على الاستيراد للحفاظ علي إنتاجها الزراعي، الأمر الذي يعزز من فرص المنتج المصري خاصة أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك اتفاقية تجارة حرة مع البرازيل “اتفاقية الميركسور” والتي تجعل المنتج المصري يدخل أسواق البرازيل بدون جمارك.