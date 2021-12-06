أبو قير للأسمدة تختار الأهلى كابيتال لتدبير تمويل مشروع الميثانول العالمى

وافق مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ، على اختيار شركة الأهلى كابيتال القابضة مستشارا ماليا لشركة العالمية للميثانول (تحت التأسيس).

وقالت أبو قير للأسمدة فى إفصاح للبورصة المصرية الاثنين، إن هذا الاختيار وقع بإجماع أعضاء مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر الجارى.

ومن المقرر أن تتولى الأهلى كابيتال مهام المستشار المالى للشركة العالمية للميثانول ومشتقاته (تحت التأسيس ) لتوفير التمويل اللازم لمشروعها المزمع إقامته فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتدرس أبو قير للأسمدة منذ العام الماضى إنشاء مصنع للميثانول داخل ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تبلغ 2.6 مليار دولار.

أبوقير للأسمدة: تكلفة مصنع الميثانول تصل إلى 2.6 مليار دولار

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركةأبو قير للأسمدة

وقالت الشركة فى (6 اكتوبر الماضى) إن هذا المصنع سيتشارك فى ملكيته شرك حلوان للأسمدة وشركة الأهلي كابيتال القابضة.

وتتوقع الشركة أن تتضمن المرحلة الأولى للمشروع إنتاج مليون طن ميثانول سنويا، و400 ألف طن أمونيا توجه جميعها للتصدير. ومن المخطط إنشاء المشروع داخل المنقطة الاقتصادية لميناء السخنة.

وحصلت الشركة فى وقت سابق على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تخصيص 1.6 مليون متر مربع لتنفيذ المشروع.

كما حصلت على موافة مبدئية من وزارة البترول والثروة المعدنية بكمية الغاز اللازمة.

وتقول الشركة إن هذا المشروع سيتم تمويله بواقع 70 % قروضًا بنكية، و30% تمويلًا ذاتيًا رأس المال المدفوع للشركة الجديدة الخاصة بالمشروع.

أبو قير تطرح حصة إضافية فى البورصة المصرية قريبا

البورصة المصرية

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين؛ بنك الاستثمار القومي، الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأهلى كابيتال القابضة.

كما يضم الهيكل، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بنك ناصر الإجتماعي، مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، كيما، اتحاد العاملين بالشركة، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.

وتخطط الشركة لطرح حصة إضافية للتداول الحر فى البورصة تتراوح بين 10 إلى 15% عبر تقنية «فيديو كونفرانس» للعملاء والصناديق والمؤسسات المالية المختلفة.

وقالت مصادر للمال فى نوفمبر 2021 إن بنكى الاستثمار «سى آى كابيتال» و«رينيسانس كابيتال» المكلفان بإدارة الطرح يعتزمان الترويج للطرح فى عدد من دول الخليج «الإمارات والسعودية والكويت»، إلى جانب دول أوروبا وإنجلترا وأمريكا.

وكلف مجلس إدارة الشركة فى نوفمبر قبل الماضى 2020 قطاع الشؤون القانونية بها لدراسة مدى إمكانية التحويل للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وقالت أبو قير فى إفصاح للبورصة (5 نوفمبر ) إن هذا الأمر يأتى فى إطار رغبتها فى الاستفادة من تعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وأظهرت أحدث مؤشرات مالية للشركة ،ارتفاع أرباحها بنسبة %88 خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (انتهى سبتمبر الماضى) لتسجل 1.28 مليار جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 686.5 مليون جنيه ربح خلال الفترة المقارنة.