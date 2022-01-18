«أبو قير للأسمدة» تحقق أعلى معدلات إنتاج فى تاريخها وتسجل 2.250 مليون طن

حققت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية أعلى مستوى إنتاج على مدار تاريخها، قارب 2.250 مليون طن من الأسمدة الجاهزة للبيع خلال العام المالى المنتهى، وفقا لتقرير حديث صادر عن قطاع البترول.

وتعد “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” هى أول وأكبر شركة مصرية متخصصة فى إنتاج الأسمدة النيتروجينية،، وتقوم بإنتاج مجموعة متكاملة ومتنوعة من منتجات الأسمدة، بما فى ذلك الأمونيا واليوريا ونترات الأمونيوم ويوريا نترات الأمونيوم، ومنتجات الأسمدة التى تحتوى على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.

وبحسب التقرير الذى حصلت “المال” على نسخة منه، فقد حققت الشركة طفرة ملحوظة على صعيد النواحى الإنتاجية والتشغيلية والربحية والتصديرية خلال العام المالى الماضى، رغم كل التحديات والصعوبات التى فرضتها جائحة كورونا عالميا ومحليا.

وأكد تقرير البترول أن شركة أبو قير للأسمدة تبنت خطة عمل من 18 محورا كانت السبب فى تحقيق تلك الطفرة خلال العام المالى الماضى.

يشار إلى أن الشركة حققت 8.839 مليار جنيه إجمالى مبيعات خلال العام المالى الماضى، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، وبنسبة نمو %12.15، وصافى ربح قدره 3.516 مليار جنيه، مقارنة مع 2.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، وبنسبة نمو %30.5 على أساس سنوى، وعن المخطط بنسبة %135.

كما وصلت مبيعات صادرات الشركة إلى 350 مليون دولار خلال العام المالى الماضى، بزيادة 84 مليون دولار على الفترة المثيلة، وذلك نتيجة أرتفاع أسعار الأسمدة عالميًا.

كما حققت الشركة خطتها الإنتاجية لمصانعها من الأسمدة الصلبة، بنسبة زيادة %24 عن المخطط، كما تحققت الخطة التسويقية لمنتجات الشركة بزيادة قدرها %21 على المخطط.

وأوضح تقرير “البترول” أن شركة أبو قير للأسمدة حققت أعلى معدلات تشغيل لمصانعها فى الفترة الأخيرة، مما رفع من معدلات إنتاجها ومبيعاتها وأرباحها، بالتزامن مع تراجع تكلفة التشغيل.

وبحسب التقرير تعكف شركة أبو قير للأسمدة حاليا على تنفيذ حزمة من المشروعات التوسعية لزيادة طاقتها الانتاجية وحصتها فى السوق المحلية والتصديرية.

وتضم القائمة، وفقا لتقرير البترول مشروع خفض الانبعاثات والتوسعات الانتاجية لمصنع يوريا أبوقير “3” من 1925 طن يوميا إلى 2370، والذى تم اجراء التصميمات الهندسية له.

والمشروع الثانى المزمع إقامته على أرض شركة راكتا المملوكة للهيئة العامة للبترول والجارى الاستحواذ عليها لصالح شركة أبو قير للأسمدة، وجارى تنفيذ دراسة الجدوى الخاصة به من خلال شركة Nexant الإنجليزية.

أما المشروع الثالث يتضمن مساهمة الشركة فى مشروع حامض الفسفوريك بهضبة ابو طرطور فى الوادى الجديد.

ومؤخرا تم توقيع الشركة على عقد إتفاق المساهمين فيها لتأسيس الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته والتى ستكون مجمع صناعى ضخم بتكلفة استثمارية 1.6 مليار دولار للمرحلة الأولى، وبطاقة 1.4 مليون طن من الميثانول والامونيا سنويا.

وسيتم إنشاء المشروع فى المنطقة الإقتصادية فى قناة السويس بالعين السخنة، والتى تعطى المشروع افضلية تنافسية نظرا للمميزات الإقتصادية العديدة فى تلك المنطقة، والتى تمنحها الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس لتشجيع وجذب الاستثمارات.

ويبلغ رأسمال المصدر للشركة 1.893 مليار جنيه ويتوزع هيكل ملكيتها بين بنك الاستثمار القومى، الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأهلى كابيتال القابضة، وآخرين.