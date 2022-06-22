«أبو قير للأسمدة» تؤسس شركة لإدارة مشروع الأمونيا بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول

أبدى مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة موافقة مبدئية للشروع في إجراءات تأسيس شركة جديدة تختص بإدارة مشروع انتاج الأمونيا المزمع إنشاؤه على قطعة أرض مملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول.

وقالت أبو قير للأسمدة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء، إنها تعمل حاليا على إنهاء إجراءات استلام قطعة الأرض رسميا من الهيئة العامة المصرية للبترول.

ومن المخطط أن يقام على تلك الأرض ثلاثة مصانع لإنتاج الأمونيا ومشتقاتها بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.2 مليار دولار تمول ذاتيا وعبر قروض بنكية.

ويشمل مخطط المشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا بطاقة إنتاجية 1200 طن يوميا، ومصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 1830 طن يوميا، إضافة إلى مصنع ثالث لإنتاج نترات الأمونيوم المبرغلة بطاقة انتاجية 2400 طن يوميا.

وتقدر تكلفة المشروع بنحو 1.2 مليار دولار تقريبا، سيجرى تمويلها عبر قروض بنكية بنسبة 70% وتمويل ذاتى بنسبة 30% بين كلا من أبوقير للأسمدة وهيئة البترول وبعض مساهمى الشركة الذين أبدوا رغبتهم المبدئية فى المساهمة فى المشروع بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهات تمثيلهم.

أبو قير للأسمدة تدرس إنشاء مصنع ميثانول بالعين السخنة بتكلفة 2.6 مليار دولار

وتدرس أبو قير منذ العام الماضى إنشاء مصنع للميثانول داخل ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تبلغ 2.6 مليار دولار.

وقالت الشركة فى (6 أكتوبر الماضى) إن هذا المصنع سيتشارك فى ملكيته شركتا حلوان للأسمدة و الأهلي كابيتال القابضة.

وتتوقع الشركة أن تتضمن المرحلة الأولى للمشروع إنتاج مليون طن ميثانول سنويا، و400 ألف طن أمونيا توجه جميعها للتصدير. ومن المخطط إنشاء المشروع داخل المنقطة الاقتصادية لميناء السخنة.

وحصلت الشركة فى وقت سابق على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تخصيص 1.6 مليون متر مربع لتنفيذ المشروع،كما حصلت على موافة مبدئية من وزارة البترول والثروة المعدنية بكمية الغاز اللازمة،ومن المقرر تمويله بواقع 70% قروضًا بنكية، و30% تمويلًا ذاتيًا.

كما تدرس الشركة منذ نوفمبر 2020 إمكانية التحويل للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للاستفادة من المزايا التى يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

هيكل ملكية أبو قير بعد صفقة أبو ظبي القابضة أبريل الماضى

ويبلغ رأسمال أبو قير للأسمدة الحالى 1.8 مليار جنيه موزعًا على 1.26 مليار سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين شركة ألفا أوركس ليمتيد التابعة لأبو ظبي القابضة الإماراتية بنسبة 21.52% اشترتها من بنك الاستثمار القومى بقيمة 392 مليون دولار ( 12 أبريل الماضى).

كما تساهم الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 19.11%، بينما يستحوذ كلا من ،الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 10.08%، بنك ناصر الاجتماعى بنسبة 5.9%، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 5.47% من إجمالى الأسهم.

كما يستحوذ اتحاد العاملين المساهمين بالشركة على 5.02%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 5 أبريل الماضى.

وأعلنت أبو قير للأسمدة فى 9 مايو الماضى انضمام عمر محمد حسن مهنا إلى عضوية مجلس الإدارة ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليميتد التابعة لشركة أبو ظبي القابضة.

وقرر مجلس إدارة الشركة فى وقت لاحق (17 أبريل) تخفيض توزيعات أرباح نقدية مقررة على المساهمين من 2 إلى 1 جنيه للسهم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.