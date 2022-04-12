أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بيع بنك الاستثمار القومى حصته كاملة إلى شركة إماراتية مقابل 392 مليون دولار فى إطار صفقة شراء ضخمة شملت أربع شركات أخرى مدرجة فى البورصة.

وأظهر إفصاح مرسل عن أبو قير للأسمدة منشور على شاشة التداول فى البورصة بيع بنك الاستثمار القومى 271.5 مليون سهم تمثل كامل حصته البالغة 21.52% إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي “ADQ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.44 دولار ،وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط بنك الاستثمار القومى بأى أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (أفراد أو كيانات).

كانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت صباح الثلاثاء عن تنفيذ صفقة شراء ضخمة من الحجم الكبير على أسهم أبو قير للأسمدة دون الإفصاح عن أطراف الصفقة.

وكشفت وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج) فى 22 مارس عن دخول أحد صناديق الثروة السيادية الإمارتية فى مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية فى عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية.

وشملت هذه المفاوضات حصصا فى شركات، فوري للمدفوعات الإلكترونية، البنك التجارى الدولى، مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، الإسكندرية لتداول الحاويات،إضافة إلى أبو قير للأسمدة.

هيكل ملكية أبو قير للأسمدة وخريطة المساهمين المالكين فوق 5%

ويبلغ رأسمال أبو قير للأسمدة الحالى 1.8 مليار جنيه موزعًا على 1.26 مليار سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها، بين أربعة كيانات رئيسية هي: بنك الاستثمار القومي بنسبة 21.52% (قبل الصفقة) ،الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 19.11%.

كما تستحوذ الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 10.08%، بنك ناصر الاجتماعى بنسبة 5.9%، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 5.47% من إجمالى الأسهم.

كما يستحوذ اتحاد العاملين المساهمين بالشركة على 5.02%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%،وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 5 أبريل الجارى.

بيع 10% من أسهم الشركة بقيمة 2.2 مليار جنيه ديسمبر الماضي عبر شركة هيرميس

المجموعة المالية هيرميس

ونجحت المجموعة المالية هيرميس ديسمبر الماضى في إتمام عملية طرح 10% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية قدرها 2.24 مليار جنيه تقريبا.

وقالت هيرميس –المنسق العالمي للصفقة- إن هذه العملية جرت على 126.1 مليون سهم مملوكة لعدد من المساهمين الرئيسيين في أبو قير للأسمدة تعادل (10%) من إجمالي الأسهم .

وتضم قائمة المساهمين البائعين، بنك الاستثمار القومي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأهلي كابيتال القابضة، والقابضة للصناعات الكيماوية، وفقا لبيان صادر عن هيرميس فى 9 ديسمبر الماضى.

وجرت عملية البيع فى البورصة بقيمة إجمالية 143 مليون دولار، ما يعادل حوالي 2.24 مليار جنيه مصري وفقا لسعر صرف يومها (الدولار يعادل 15.71 جنيه) ولعبت هيرميس دور المنسق العالمى للطرح ومدير الطرح المشترك عن البائعين.

وتدرس الشركة منذ نوفمبر قبل الماضى 2020 إمكانية التحويل للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للاستفادة من المزايا التى يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

كما تدرس الشركة منذ العام الماضى إنشاء مصنع للميثانول داخل ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تبلغ 2.6 مليار دولار.