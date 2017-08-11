أبو قير تدفع بسيارات الإسعاف لموقع حادث القطارين

الصاوي أحمد قال الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس شركة أبو قير للأسمدة، إن الشركة وضعت كل إمكانياتها تحت رهن الإشارة من المحافظة أو الجهات الأخرى؛ للمساعدة فى الحادث الأليم الذى وقع، اليوم، بالإسكندرية من كل أنواع الدعم والمساعدة والتبرع بالدم. وأكد أبو المعاطي أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية؛

الصاوي أحمد

قال الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس شركة أبو قير للأسمدة، إن الشركة وضعت كل إمكانياتها تحت رهن الإشارة من المحافظة أو الجهات الأخرى؛ للمساعدة فى الحادث الأليم الذى وقع، اليوم، بالإسكندرية من كل أنواع الدعم والمساعدة والتبرع بالدم.





وأكد أبو المعاطي أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية؛ لمعرفة مدى المساهمة التي من الممكن أن تقدمها الشركة لإنقاذ المصابين أو نقل الضحايا.

وقد دفعت شركة أبو قير للأسمدة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع حادث قطاري الإسكندرية الذي وصل عدد الضحايا فيه حتى الآن إلى 37 قتيلًا وعدد من المصابين.