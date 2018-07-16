«أبو قير» تدرس إنشاء مصنع أسمدة على 80 فدانا تتبع «راكتا للورق»

■ أبو المعاطى: لم نتخذ قرارا نهائيا.. والتكلفة ستحدد التنفيذ من عدمه ■ رئيس القابضة الكيماوية: ندرس الأمر.. وقد نطرح مزايدة لبيع الأرض مصطفى طلعت تدرس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية تدشين مصنع جديد لإنتاج الأسمدة، على مساحة…

■ أبو المعاطى: لم نتخذ قرارا نهائيا.. والتكلفة ستحدد التنفيذ من عدمه

■ رئيس القابضة الكيماوية: ندرس الأمر.. وقد نطرح مزايدة لبيع الأرض



مصطفى طلعت

تدرس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية تدشين مصنع جديد لإنتاج الأسمدة، على مساحة 80 فدانا، وذلك على أرض مملوكة لشركة «راكتا للورق».

قال سعد أبو المعاطى، رئيس مجلس إدارة «أبو قير للأسمدة»، انها قدمت طلباً إلى الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» لشراء قطعة أرض بمساحة 80 فدانا، ملاصقة لمصنع «أبو قير» القائم بمحافظة الإسكندرية، وذلك بغرض استغلالها فى إنشاء مصنع للأسمدة.

وأكد، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية – الكيان الأم لشركة راكتا- كلفت مستشارا مستقلا لتقييم سعر الأرض، متابعا بأنه سيتم عرض الأمر على هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، للبت فيه قريبا.

وأوضح «أبو المعاطي»، أن إنشاء المصنع لا يزال تحت الدراسة، ولم يتم البت فيه نهائيا بعد، إذ تنتظر أبو قير الاتفاق على سعر الأرض حتى يتم الوقوف على الجدوى والتكلفة الاستثمارية للمشروع، والتى بناء عليها سيتم اتخاذ قرار بالمضى قدما بالتنفيذ من عدمه.

وأشار «أبو المعاطى» إلى أن أحد المقترحات المطروحة دخول «راكتا» شريكة بالأرض فى المشروع حال قبولها ذلك، موضحا أن الملاءة المالية لشركته تسمح بتمويل نحو %30 من المشروع ذاتيا، على أن يتم تدبير الجزء المتبقى عبر قروض بنكية.

ومن جانبه، أكد عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكمياوية – الكيان الأم لشركة راكتا- أنه جارٍ دراسة العرض الذى قدمته شركة أبو قير، وبالفعل انتهى المستشار المستقل من تقييم الأرض، وسيتم إخطار شركة أبو قير بالنتيجة النهائية قريبا.

وتابع فى تصريحات لـ«المال» أنه لم يتم الاستقرار بعد على بيع الأرض لشركة أبو قير من عدمه، ومن المحتمل طرح أرض «راكتا» فى مزايدة خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ رأس المال المصدر لشركة أبوقير للأسمدة 1.89 مليار جنيه، موزعاً على 1.26 مليار سهم مليون سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للسهم الواحد، ويعد بنك الاستثمار القومى اكبر المساهمين بنسبة %24.8، والهيئة المصرية العامة للبترول %19.1، والهيئة العامة للتنمية الصناعية %12.67، والأهلى كابيتال القابضة %8.11.