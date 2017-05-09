أبو فريخة يتعهد بإعداد قوى لمنتخب السلة قبل تصفيات المونديال

تحدث مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عن النظام الجديد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في الصين 2019، بعدما جاءت مصر في المجموعة الثالثة للتصفيات، مع منتخبات أنجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية.

وكشف أبو فريخة، أن هناك 4 مجموعات بالمرحلة المقبلة للتصفيات، سيصعد أصحاب المراكز الثلاثة الاولى من كل مجموعة، ثم يتم بعدها تكوين مجموعتين من 6 فرق بكل مجموعة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة وأفضل ثالث في المجموعتين.

وقال رئيس اتحاد كرة السلة المصري، إن المونديال القادم بالصين، سيشهد تواجد 5 منتخبات أفريقية بدلاً من ثلاثة، بعد زيادة عدد المشاركين بكأس العالم للعبة مؤخراً إلى 32 منتخبا، وهو ما يزيد المنافسة بين الستة عشر منتخبا الذين تأهلوا لمرحلة التصفيات النهائية لخطف بطاقة التأهل.

وأكد أبو فريخة، قوة مجموعة مصر التي تضم أنجولا والكونغو الديمقراطية والمغرب، مشددًا على أن منتخب الفراعنة سيدخل في مرحلة إعداد قوية للتصفيات، من أجل الصعود للمونديال والمنافسة وسط عمالقة اللعبة.